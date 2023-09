Serie BKT. Pisa – Cosenza 0-1 6′ Voca

Scritto da admin• 1:36 pm• Pisa SC

PISA – Sono in campo per l’ottava giornata del campionato di serie BKT Pisa e Cosenza all’Arena Garibaldi.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Cosenza in completo bianco. Oltre novemila spettatori all’Arena Garibaldi con 650 tifosi provenienti da Cosenza sistemati in Curva Sud. Neanche il tempo di ricordare Vocina con un lungo striscione della Curva Nord maurizio Alberti, che il Cosenza passa: Rispoli riceve a destra e mette in mezzo per Voca che di piatto destro fa secco Nicolas: 1-0. Esultano i tifosi cosentini presenti in Curva Sud. Il Pisa accusa il colpo, ma la risposta nerazzurra è affidata al destro di Mlakar, ma la sfera termina a lato senza deviazione. Attaccano i nerazzurri, Barbieri finisce sulla lista dei cattivi. La squadra di Aquilani va ancora vicino al gol: cross da sinistra di Beruatto per il colpo di testa a centro area di Canestrelli, Micai in qualche modo respinge e nessuno è pronto per il tap-in. Il Pisa continua ad attaccare, il Cosenza si chiude bene all’indietro. Moreo lanciato a rete, viene anticipato in angolo.

PISA – COSENZA 0-1

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Veloso; Valoti, Vignato, Mlakar; Moreo. A disp. : Loria, Leverbe, Hermannson, Esteves, Nagy, Jureskin, Calabresi, Piccinini, Barberis, Torregrossa, Masucci, Arena. All. Alberto Aquilani



COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Calò, Praszelik; Mazzocchi, Voca, Marras; Tutino. A disp. : Marson, Lai, Cimino, Fontanarosa, Sgarbi, Arioli, Canotto, Florenzi, Viviani, Zilli, Crespi, Forte. All. Fabio Caserta



ARBITRO: Rutella di Enna (Ass. Ricci – Niedda). Quarto uffickiale: Bozzetto. VAR: Miele. AVAR; La Penna.

RETI: 6′ Voca (C)

NOTE: giornata calda, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Barbieri (P). Angoli 2-0

