Pisa, consegnate le chiavi di 12 nuovi alloggi a canone sostenibile in via Arno

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PISA- Sono state consegnate questa mattina le chiavi dei 12 nuovi alloggi di edilizia agevolata a canone sostenibile realizzati in via Arno. Gli appartamenti si trovano in un edificio di nuova costruzione di proprietà di APES, che ospita anche una ludoteca al piano terra.

L’intervento ha richiesto un investimento di quasi 2 milioni di euro, finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Toscana e con fondi propri di APES.

A consegnare le chiavi è stato il sindaco di Pisa Michele Conti, insieme all’assessore alle Politiche abitative Giovanna Bonanno, alla presidente di APES Chiara Rossi e alla direttrice Romina Cipriani.

«Con questi alloggi diamo una risposta concreta alla cosiddetta fascia grigia dell’emergenza abitativa – dichiara Conti – composta da persone e famiglie che superano i limiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica, ma non dispongono delle condizioni economiche necessarie per sostenere i costi del mercato libero o accedere a un mutuo».

Il sindaco ha ricordato anche il progetto previsto nell’area dell’ex Distretto militare, dove saranno realizzati altri 40 alloggi a canone agevolato. «L’obiettivo è costruire una città capace di offrire opportunità abitative diverse e adeguate alle condizioni delle persone, rafforzando le politiche della casa come strumento di coesione sociale e qualità della vita».

«La consegna dei dodici appartamenti conferma l’impegno dell’Amministrazione nel garantire risposte concrete ai bisogni abitativi – aggiunge Bonanno –. In questi anni abbiamo destinato oltre 60 milioni di euro all’edilizia residenziale pubblica. Grazie alla collaborazione con APES sono stati realizzati alloggi di elevata qualità, progettati per assicurare comfort ed efficienza».

La costruzione rientra nel programma previsto dalla convenzione sottoscritta nel 2018 tra Comune di Pisa e Regione Toscana, che ha comportato investimenti complessivi per quasi 5 milioni di euro. Il piano comprende anche i 18 alloggi ERP realizzati nella stessa via e consegnati alla fine del 2024, oltre alle opere di urbanizzazione della nuova lottizzazione.

I nuovi appartamenti, assegnati sulla base della graduatoria degli avvisi pubblici per l’edilizia agevolata, hanno superfici comprese tra 45 e 83 metri quadrati e sono articolati in quattro differenti tipologie. Vanno ad aggiungersi ai 36 alloggi di edilizia agevolata già presenti nel quartiere CEP.

L’edificio comprende un piano seminterrato destinato ai parcheggi, un piano terra rialzato con una ludoteca di circa 165 metri quadrati e tre piani riservati alle abitazioni, serviti da ascensore. Sono inoltre presenti 12 cantine, un deposito condominiale, un locale comune e un’area verde.

Gli appartamenti sono dotati di impianti autonomi con pompe di calore, infissi ad alte prestazioni e isolamento termico conforme agli standard più recenti. All’esterno sono stati realizzati spazi verdi, percorsi pedonali, viabilità carrabile e parcheggi.

Last modified: Agosto 4, 2026