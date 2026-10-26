Pisa Città Europea dello Sport 2028, riconoscimento consegnato al CONI

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Il sindaco Conti e l’assessora Scarpa alla cerimonia di Roma. Nel 2027 partirà la preparazione del calendario di eventi insieme alle associazioni sportive

PISA – La città ha ricevuto il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2028 durante il Gala European City of Sport, ospitato lunedì 26 ottobre nel Salone d’Onore del CONI a Roma. A rappresentare Pisa erano il sindaco Michele Conti e l’assessora allo Sport Frida Scarpa.

La designazione era stata annunciata da ACES con una lettera inviata al Comune il 6 ottobre. Tra le motivazioni, la promozione dello sport per tutti come strumento di salute, integrazione sociale, educazione e rispetto.

«È un risultato che valorizza il lavoro svolto in questi anni e gli investimenti realizzati per migliorare e ammodernare gli impianti sportivi della città», dichiara Conti. Il sindaco annuncia che nel 2027 inizierà il lavoro preparatorio, per trasformare l’appuntamento in un’opportunità per tutto il territorio.

Conti richiama le risorse comunali e i finanziamenti pubblici, compresi quelli del PNRR, destinati alle strutture sportive, sottolineando il ruolo delle associazioni nel favorire la partecipazione e rendere la pratica più accessibile.

Per Scarpa, il titolo rappresenta «una grande responsabilità e un’opportunità in più per valorizzare il ruolo dello sport nella crescita sociale e nel diffondersi del benessere dei cittadini».

L’assessora evidenzia anche le possibilità legate all’accoglienza di grandi eventi e alla crescita delle realtà locali. «Questo è un risultato che abbiamo ottenuto soprattutto grazie all’impegno delle associazioni sportive», afferma.

Proprio con le associazioni, il Comune lavorerà alla definizione delle attività e del calendario di appuntamenti che caratterizzeranno il 2028.

Last modified: Ottobre 26, 2026