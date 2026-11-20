Written by Redazione• 11:58 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 28 novembre al 6 gennaio mercatini, cioccolato, musica e spettacoli tra centro, quartieri e litorale. Inaugurazione domenica 29 novembre alle 10 alle Logge di Banchi con Cecilia Capriotti

PISA – Oltre cinquanta appuntamenti dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, con mercatini, laboratori, parate e spettacoli diffusi. Torna “Pisa Città del Natale”, la manifestazione organizzata da Comune di Pisa, Pisamo e Confcommercio Pisa, con la collaborazione di Apeca, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Fiva, Promoter e Fondazione Telethon.

L’inaugurazione ufficiale sarà domenica 29 novembre alle 10 alle Logge di Banchi, con la partecipazione della madrina Cecilia Capriotti.

«Le festività rappresentano un’opportunità per vivere maggiormente la città e sostenere concretamente il commercio locale», sottolinea l’assessore al Turismo e al Commercio Paolo Pesciatini, richiamando anche i valori di solidarietà e pace legati al Natale.

Per la prima volta il Comune ha affidato a Pisamo l’organizzazione della manifestazione. Il presidente Alberto Giovannelli evidenzia l’obiettivo di affiancare ai mercatini un calendario capace di coinvolgere adulti e bambini. Per Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, presidente e direttore generale di Confcommercio Pisa, la diffusione degli eventi anche nei quartieri e sul litorale rappresenta un’occasione per valorizzare la città e sostenere le attività locali.

Mercatini e pista sul ghiaccio. Le casine natalizie saranno presenti dal 28 novembre al 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II, alle Logge di Banchi e in largo Ciro Menotti. Dal 18 al 24 dicembre spazio anche al mercatino dell’arte e dell’ingegno nelle vie del centro. La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà allestita in largo Uliano Martini, vicino a via Bixio, con aperture quotidiane e accessi mattutini anche per le scuole.

Il cioccolato protagonista. Piazza Garibaldi ospiterà la Fabbrica del Cioccolato, con corsi per adulti il sabato e la domenica dalle 10 alle 12, laboratori per bambini e show cooking giornalieri alle 12 e alle 19. Tra gli eventi annunciati, la tavoletta da Guinness sul Ponte di Mezzo il 12 dicembre alle 17, l’albero di Natale di cioccolato il 19 dicembre e la mega calza della Befana il 2 gennaio in largo Ciro Menotti.

Babbo Natale e le iniziative per le famiglie. La casa di Babbo Natale in piazza Garibaldi sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino al 29 dicembre. In Borgo Stretto arriveranno la Snow Globe gigante e la casa albero con il trono di Babbo Natale. Al Parco della Cittadella sono previste ambientazioni natalizie e rievocazioni degli antichi mestieri, mentre agli Arsenali Repubblicani tornerà la Fabbrica di Babbo Natale.

Il villaggio nella sede del comitato di quartiere San Giusto e San Marco aprirà l’8, 12, 13, 19 e 20 dicembre. Sul litorale, appuntamenti il 20 dicembre in piazza Sardegna a Marina di Pisa, con Babbo Natale in arrivo a nuoto e giri sui pony, e il 23 dicembre in piazza Belvedere a Tirrenia.

Musica, acrobati e Befana. Il calendario comprende Gli Archimossi l’8 dicembre, street band, cori gospel, bolle giganti a Riglione e micro-magia al CEP. Il 19 dicembre Babbi Natale ed elfi si caleranno dalla Torre dell’Orologio di Palazzo Pretorio; il 24 dicembre arriverà il Carillon Vivente, con una ballerina su un pianoforte itinerante. Alla Leopolda, il 12 e 13 dicembre, si terrà la mostra mercato Fashion in Flair.

Chiusura il 6 gennaio con “La Befana del Vigile Urbano”, a cura del Vespa Club, e una sfilata di befane in Vespa tra piazza Garibaldi e Ponte di Mezzo.

Spettacoli di strada, parate e animazioni di quartiere saranno gratuiti. Informazioni e programma completo sui siti del Comune di Pisa e di Pisamo.

Last modified: Novembre 20, 2026