Pisa, cimiteri aperti con orario continuato fino al 3 novembre: le modifiche al traffico

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Per la commemorazione dei defunti ingressi dalle 8 alle 17.30. Dal 31 ottobre al 2 novembre provvedimenti alla circolazione in Pietrasantina, a Marina e alle Piagge

PISA – Aperture straordinarie dei cimiteri e modifiche alla viabilità in occasione della commemorazione dei defunti di lunedì 2 novembre. Per agevolare le visite, fino a martedì 3 novembre tutti i cimiteri comunali resteranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 17.30.

Il programma delle celebrazioni del 2 novembre inizierà alle 10 al cimitero di San Michele degli Scalzi, con l’omaggio alla tomba del maresciallo Buttaglieri. Alle 10.30, al cimitero della Misericordia di via Pietrasantina, sarà reso omaggio al maggiore Ciardelli; alle 10.45 seguirà quello al tenente colonnello Tarasconi e ai marescialli Ferrante e Luzzi.

Alle 11.15, al cimitero Suburbano, è previsto l’omaggio al tenente colonnello Betti, seguito dalla deposizione di due corone d’alloro nei campi militari dedicati ai caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale. Le celebrazioni si concluderanno alle 12 con la messa nella chiesa di San Gregorio Magno.

Le modifiche al traffico saranno in vigore dal 31 ottobre al 2 novembre, dalle 8.30 alle 18. In via Pietrasantina, tra l’uscita del parcheggio scambiatore di via delle Fiamme Gialle e via Martraverso, sarà istituito il senso unico da sud verso nord. Obbligo di svolta a sinistra agli incroci di via di Campaldo e via Serchio con Pietrasantina.

Davanti all’ingresso del cimitero Suburbano scatteranno il divieto di transito e quello di sosta con rimozione coatta. In largo Vittime del Dovere sarà invertito il senso unico, con direzione sud–nord, e vietata la sosta su tutta l’area.

Divieto di sosta con rimozione anche su entrambi i lati di via Deodato Orlandi a Marina di Pisa e sul lato est del vialetto di accesso al cimitero di San Michele, in via di Parigi, nella zona delle Piagge.

Last modified: Ottobre 28, 2026