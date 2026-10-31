“Pisa che accoglie”: prosegue la rassegna per promuovere la cultura dell’affido e dell’accoglienza familiare

Written by Redazione• 5:19 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dopo l’apertura al mercato di Via Paparelli, appuntamenti l’11 e il 20 novembre tra testimonianze, confronto e cinema

PISA – Promuovere una cultura condivisa della cura, della solidarietà comunitaria e della tutela dei minori. È questo l’obiettivo di “Pisa che accoglie – Sensibilizzazione e cultura dell’accoglienza familiare”, la rassegna promossa dal Centro Affidi Zona Pisana insieme all’Associazione Famiglia Aperta APS.

Il percorso si è aperto sabato 31 ottobre al mercato di Via Paparelli, con un punto informativo dedicato al dialogo con i cittadini sui temi dell’accoglienza familiare e alla distribuzione di borse della spesa personalizzate con messaggi di solidarietà.

La rassegna prosegue con due giornate che affrontano il tema attraverso linguaggi diversi: la testimonianza personale, il confronto universitario e la narrazione cinematografica.

Mercoledì 11 novembre – “Affido senza filtri: storie da attraversare, strumenti per raccontare”

Una giornata dedicata alla testimonianza di Simona Manganoni, storyteller dell’affido e care leaver, persona con un’esperienza di accoglienza fuori dalla famiglia d’origine.

Ore 8.45–10.15 | Università di Pisa, Aula A2 del Polo Piagge, Via Matteotti 11. Incontro dal titolo “Narrative care e servizio sociale: metodi e pratiche a supporto della cultura dell’affido” , con un dialogo tra Simona Manganoni ed Elena Popolizio del Centro Affidi Pisa. Introduce il professor Gerardo Pastore dell’Università di Pisa.

Incontro dal titolo , con un dialogo tra Simona Manganoni ed Elena Popolizio del Centro Affidi Pisa. Introduce il professor Gerardo Pastore dell’Università di Pisa. Ore 18.45 | Circolo Alberone, Via Sant’Agostino 199, Pisa. “Connessioni tra parole, immagini e punti di vista” : apericena e momento di incontro e scambio tra Simona Manganoni e le famiglie affidatarie.

: apericena e momento di incontro e scambio tra Simona Manganoni e le famiglie affidatarie. Ore 21.15 | Circolo Alberone. “Una storia da attraversare”: incontro pubblico con Simona Manganoni, aperto a tutta la cittadinanza, per comprendere l’affido attraverso memorie, vissuti ed esperienze dirette.

Venerdì 20 novembre – “Cinema & Diritti dell’infanzia”

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Cinema Teatro Lanteri, in Via San Michele degli Scalzi 46 a Pisa, ospiterà una serata dedicata al diritto di crescere in un contesto familiare accogliente.

Ore 19.00: possibilità di apericena.

possibilità di apericena. Ore 21.00: proiezione del film “Per un po’ – Famiglia è quando si trova casa”, seguita da un dibattito sulle molteplici forme dell’accoglienza familiare, dalla vicinanza solidale all’adozione, e sul ruolo della comunità nella costruzione di reti di sostegno. Ingresso a offerta libera.

La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere più da vicino le esperienze dell’affido e le diverse possibilità di contribuire all’accoglienza di bambini e ragazzi.

«Ogni bambino ha diritto a crescere in una famiglia, ogni comunità ha il potere di fare spazio».

Last modified: Ottobre 31, 2026