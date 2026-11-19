Il 21 novembre in viale delle Cascine l’iniziativa dedicata ai bambini nati nel 2025. È il nono bosco urbano realizzato dal Comune dal 2018, per un totale di 900 alberi.
PISA- Un nuovo bosco urbano dedicato simbolicamente ai bambini nati a Pisa nel 2025. Sabato 21 novembre, alle ore 10.30, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, il Comune inaugurerà il “Bosco delle Nuove Radici”, nell’area verde di viale delle Cascine 142.
Nell’area saranno piantati 100 alberi di quattro specie differenti: 25 bagolari, 25 tigli, 25 aceri ricci e 25 parrotie. L’intervento porta a nove i boschi urbani realizzati dall’Amministrazione comunale dal 2018 nell’ambito dell’iniziativa dedicata ai nuovi nati, raggiungendo complessivamente quota 900 alberi.
Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Michele Conti, l’assessore al verde urbano e al parco urbano Virginia Mancini, il dirigente delle Infrastrutture verdi Fabio Daole e le famiglie dei bambini nati nel 2025.Last modified: Novembre 19, 2026