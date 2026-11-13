Pisa celebra la gentilezza tra scuole, ospedale e biblioteca

Written by Redazione• 2:17 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Visite agli studenti e ai piccoli pazienti del Santa Chiara, mentre alla SMS Biblio parte un percorso di lettura. La città si prepara al ruolo di Capitale della Gentilezza 2027.

PISA- Incontri nelle scuole, visite in ospedale e letture dedicate all’amicizia e all’inclusione. Pisa ha celebrato venerdì 13 novembre la Giornata Mondiale della Gentilezza, con iniziative che anticipano gli appuntamenti del 4 e 5 dicembre, dedicati all’avvio dell’anno di Pisa Capitale della Gentilezza 2027.

Durante la mattinata, l’assessore alla gentilezza Riccardo Buscemi, insieme alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei” Rossana Condello e all’ambasciatrice della gentilezza Germana delle Canne, ha visitato alcune scuole cittadine. Al centro del confronto con studenti e insegnanti, il rispetto reciproco, l’attenzione verso gli altri e il valore dei piccoli gesti quotidiani.

«Partiamo dai giovani perché crediamo che debbano essere protagonisti e diffusori di questi valori, nelle scuole, nelle famiglie e in tutti gli ambienti che frequentano», ha dichiarato Buscemi. «Educare alla gentilezza significa contribuire a costruire una comunità più attenta, solidale e capace di dialogare».

La delegazione ha poi raggiunto l’ospedale Santa Chiara, per una visita ai reparti di pediatria e laparoschisi, dove sono attivi da anni presidi della gentilezza. Un momento di vicinanza ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario.

Anche la SMS Biblio partecipa al percorso con una bibliografia tematica per adulti, ragazzi e bambini, disponibile dal 13 novembre e per tutto il 2027. La selezione comprende saggi, romanzi, racconti e libri illustrati sui temi della gentilezza, dell’amicizia, dell’empatia e dell’inclusione.

Una sezione affronta inoltre la gentilezza nell’era dell’intelligenza artificiale, proponendo riflessioni sulle relazioni umane, sull’ascolto e sull’uso responsabile delle nuove tecnologie.

Il riconoscimento di Pisa Capitale della Gentilezza 2027 è stato ufficializzato a Vicenza durante la cerimonia di passaggio di consegne con la Provincia di Vicenza, titolare del riconoscimento per il 2026, e l’Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei” di Pisa, presidio della gentilezza. Erano presenti Buscemi e le ambasciatrici pisane Germana delle Canne, Tiziana Arnone e Monica Rindi.

Last modified: Novembre 13, 2026