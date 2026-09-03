Pisa celebra la fine dell’assedio fiorentino: domenica la rievocazione al Bastione Stampace

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PISA – Pisa celebra la fine dell’assedio fiorentino dell’8 settembre 1499, uno degli episodi più significativi della storia della Seconda Repubblica Pisana.

Domenica 6 settembre, al Bastione Stampace e al Sostegno, si svolgerà la sesta edizione della rievocazione storica organizzata dai Balestrieri di Porta San Marco con il patrocinio del Comune di Pisa.

Accampamenti e linee difensive con cannoni rinascimentali, corteo storico, Palio della Vittoria, spettacoli di falconeria, musici e giochi di bandiere accompagneranno una giornata dedicata alla resistenza dei pisani che, dopo 38 giorni di assedio, costrinsero alla ritirata l’esercito fiorentino guidato da Paolo Vitelli.

«L’8 settembre 1499 rappresenta una pagina fondamentale della nostra storia, simbolo del coraggio e della determinazione con cui i pisani difesero la propria libertà – dichiara l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini –. Una ricorrenza che abbiamo voluto valorizzare negli anni e che è ormai entrata stabilmente tra gli appuntamenti dedicati alla storia e all’identità cittadina».

«Questo periodo è raccontato magistralmente da Gino Benvenuti nel volume “Storia dell’assedio di Pisa”, alla cui ristampa ha contribuito l’Amministrazione comunale. Un’opera che permette di approfondire le dinamiche e gli episodi dell’assedio e di conoscere i personaggi che hanno dato un importante contributo alla storia della nostra città».

Secondo Bedini, riscoprire e celebrare queste date consente di comprendere meglio la storia di Pisa, le caratteristiche del suo popolo e il percorso attraverso il quale si è formata l’identità della comunità.

«L’identità non è un concetto astratto, ma il risultato stratificato del modo in cui sono state affrontate le vicende storiche. È un’occasione importante soprattutto per le giovani generazioni che, pur essendo spesso poco informate su questi argomenti, ne rimangono profondamente affascinate quando hanno l’opportunità di conoscerli».

«Ringrazio i Balestrieri di Porta San Marco e tutti coloro che contribuiranno anche quest’anno alla realizzazione di una giornata capace di mantenere viva e trasmettere la memoria di un periodo fondamentale della storia pisana», conclude l’assessore.

Alla rievocazione parteciperà la Compagnia Balestrieri di Lucca, che disputerà il Palio della Vittoria con i Balestrieri di Porta San Marco, in ricordo dei trecento fanti lucchesi che presero parte alla difesa della città.

Saranno presenti anche gli Armigeri della Compagnia del Leone Rampante, che ricostruiranno accampamenti e linee difensive con cannoni rinascimentali; gli Alfieri e Musici di Porta Pisana, con esibizioni musicali e giochi di bandiere; la Compagnia dello Stile Pisano, con attività didattiche dedicate agli avvenimenti storici; e Falconeria Sunrise, con iniziative divulgative ed esibizioni di rapaci.

In occasione della sesta edizione sarà inoltre presentata una cartella storica rievocativa dedicata alla fine dell’assedio del Bastione Stampace, corredata da due stampe che riproducono altrettanti dipinti a olio su tavola ovale del pittore pisano settecentesco Niccolò Matraini: il “Battesimo di Cristo” e la “Conversione di San Ranieri”.

Le opere erano originariamente collocate nella chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia e furono donate da famiglie pisane di origine armena appartenenti alla Compagnia di Sant’Antonio. La chiesa, gravemente danneggiata dal bombardamento del 31 agosto 1943 e rimasta a lungo in stato di abbandono, è stata recuperata e restituita alla città lo scorso 4 giugno. I due dipinti originali sono oggi conservati ed esposti al Museo nazionale di Palazzo Reale.

Proprio nei locali della chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia si svolgerà la vestizione dei partecipanti al corteo storico.

La rievocazione ricorda gli avvenimenti dell’estate del 1499, quando l’esercito fiorentino guidato da Paolo Vitelli pose Pisa sotto assedio. Il 10 agosto le truppe riuscirono a conquistare il Bastione Stampace, ma la città continuò a resistere grazie alla partecipazione della popolazione e al ruolo significativo svolto dalle donne pisane nella difesa.

I pisani furono affiancati anche da trecento fanti lucchesi. Dopo 38 giorni di assedio, a causa delle difficoltà incontrate dall’esercito assediante e della malaria diffusasi tra le sue file, l’8 settembre Vitelli fu costretto alla ritirata.

La manifestazione è iscritta nel Calendario regionale delle Rievocazioni storiche della Toscana. Nelle cinque precedenti edizioni del Palio dei Balestrieri, Porta San Marco ha ottenuto tre vittorie contro le due della Compagnia Balestrieri di Lucca.

Il programma di domenica 6 settembre

Alle 9.30 è prevista la disposizione degli accampamenti. Alle 12 le autorità cittadine deporranno una corona di alloro alle mura, alla presenza del Gonfalone della Città e dei Valletti in costume storico.

Alle 15.30 si terrà la vestizione nei locali della chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia, in via Qualquonia 3. Alle 16.30 partirà il corteo storico diretto a largo Marinai d’Italia, con una sosta alla chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno per la solenne benedizione dei partecipanti.

Alle 17, all’interno del Sostegno, la Compagnia Balestrieri di Lucca e i Balestrieri di Porta San Marco si contenderanno il Palio della Vittoria. Seguiranno, alle 18, lo spettacolo di falconeria e i giochi di bandiere. La giornata si concluderà alle 19 con le premiazioni e i festeggiamenti della Vittoria.

Last modified: Settembre 3, 2026