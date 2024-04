Pisa celebra il 150º anniversario della nascita di Guglielmo Marconi? Un occasione da non perdere

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa, Attualità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell‘Associazione degli Amici di Pisa

“Il 25 aprile 2024 segnerà il 150º anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. Questo illustre scienziato italiano, insignito del Premio Nobel nel 1909 per l’invenzione delle comunicazioni tramite onde radio, scelse Coltano come sede per la costruzione della prima stazione radio italiana a onde lunghe nel 1911. Da questa stazione, tra le altre cose, partì il segnale che, vent’anni dopo, illuminò la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, inaugurandola. Nonostante la sua importanza storica, la struttura esiste ancora ma versa in uno stato di grave abbandono. Rivolgiamo quindi al Comune la domanda su quali iniziative stia predisponendo per celebrare questo significativo anniversario, prosegue il comunicato: “conferenze, mostre, visite guidate, percorsi didattici, e altro ancora? Riteniamo che questo anniversario rappresenti un’opportunità straordinaria per mettere nuovamente Pisa sotto i riflettori internazionali, proprio grazie alla scelta di Marconi di insediare la stazione radio a Coltano. Inoltre, è fondamentale fare il punto sul restauro dell’edificio che ospitava la stazione, al fine di trasformarlo in un centro di studi, ricerca e museo, in grado di attrarre studenti e turisti da tutto il mondo. Pisa non può permettersi di mancare questo importante evento, che celebra non solo la figura di Marconi, ma anche il suo legame indelebile con la storia e l’innovazione della città“, concludono gli Amici di Pisa.

Last modified: Aprile 22, 2024