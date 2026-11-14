Pisa celebra i 200 anni dalla nascita dell’astronomo Giovanni Battista Donati

Written by Redazione• 11:40 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un ciclo di conferenze e incontri per celebrare il bicentenario della nascita di Giovanni Battista Donati (1826-1873), astronomo pisano tra i protagonisti della nascita dell’astrofisica moderna. Ha preso il via alla biblioteca comunale SMSBiblio il progetto “Giovanni Battista Donati: dall’astronomia all’astrofisica”, promosso dall’INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri in collaborazione con la biblioteca comunale di Pisa. L’iniziativa propone un percorso di approfondimento rivolto agli studenti e alla cittadinanza, con l’obiettivo di far conoscere la figura e l’eredità scientifica di Donati e avvicinare il pubblico ai grandi temi della ricerca astronomica contemporanea.

«Vogliamo trasformare una ricorrenza storica in un’occasione di conoscenza, curiosità e partecipazione – dichiara l’assessore ai servizi educativi Riccardo Buscemi –. Celebrare Giovanni Battista Donati significa ricordare un grande protagonista della storia scientifica della nostra città e, allo stesso tempo, offrire agli studenti l’opportunità di incontrare direttamente studiosi e ricercatori, confrontandosi con temi di grande attualità. La collaborazione tra istituzioni culturali, mondo della scuola e della ricerca rappresenta un’importante occasione di crescita e arricchimento, che contribuisce a valorizzare il ruolo delle nostre biblioteche come luoghi di incontro, formazione e diffusione della conoscenza».

Il primo appuntamento. Il ciclo si è aperto mercoledì 11 novembre, a SMSBiblio, con la conferenza “L’alba dell’Universo”, alla quale hanno partecipato le classi 1E e 5H del Liceo Scientifico Ulisse Dini. A guidare gli studenti alla scoperta delle origini dell’universo è stato il professor Andrea Ferrara, ordinario di Cosmologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, impegnato nella ricerca sulla formazione delle prime galassie e dei buchi neri. Ad aprire la mattinata è stato il saluto istituzionale dell’assessore Buscemi.

I prossimi appuntamenti. Il programma proseguirà mercoledì 25 novembre, alle ore 18.00, a SMSBiblio, con la conferenza aperta alla cittadinanza “Giovanni Battista Donati, astronomo pisano”, dedicata alla vita e alle scoperte dello scienziato. L’incontro sarà curato da Simone Bianchi, Daniele Galli e Antonella Gasperini dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Mercoledì 2 dicembre, alle ore 10.30, sempre a SMSBiblio, si terrà la conferenza “Dalle molecole nello spazio interstellare alla ricerca della vita su Marte”, a cura di John Robert Brucato dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri. L’appuntamento è rivolto alle scuole, ma aperto anche a tutti i cittadini interessati.

Il ciclo si concluderà mercoledì 16 dicembre, dalle ore 9.00 alle 19.00, nella Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi, con una giornata di studi dedicata al bicentenario della nascita di Donati. Il programma ripercorrerà la figura dell’astronomo e il contesto scientifico del suo tempo, approfondendo alcuni dei campi di ricerca di cui fu precursore e che continuano a rivestire un ruolo centrale nell’astrofisica contemporanea: dalla spettroscopia stellare allo studio delle comete, dall’ambiente Sole-Terra alle tecnologie più avanzate per l’osservazione del cosmo.

La giornata si concluderà con il concerto per pianoforte “Revontulet: i fuochi della volpe”, durante il quale il pianista Marco Padovani eseguirà brani ispirati alle aurore boreali e ad altri fenomeni astronomici.

Informazioni e prenotazioni. La partecipazione alla giornata di studi del 16 dicembre richiede la registrazione obbligatoria. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono disponibili all’indirizzo https://indico.ict.inaf.it/event/3631/.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a smsbiblio@comune.pisa.it.

Last modified: Novembre 14, 2026