Pisa celebra Fibonacci: dal 16 al 27 novembre mostre, concerti e laboratori gratuiti

Written by Redazione• 1:34 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dodici giorni di iniziative dedicate al matematico pisano, con appuntamenti per scuole, famiglie e appassionati. Pesciatini: «Valorizzare l’identità di Pisa come città dei saperi».

PISA- Giochi matematici, concerti, documenti storici e laboratori per scoprire l’eredità di Leonardo Fibonacci. Dal 16 al 27 novembre tornano le Giornate Fibonacci, promosse dal Comune di Pisa con la collaborazione delle istituzioni culturali e scientifiche cittadine. Tutti gli eventi saranno gratuiti, fino a esaurimento posti.

Il programma è stato presentato nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti dall’assessore al turismo Paolo Pesciatini, insieme a Federico Poloni dell’Università di Pisa, alla direttrice dell’Archivio di Stato Jaleh Bahrabadi, ad Alessio Niccolai di Alma Pisarum e a Mercè Lopez di Aedeka.

«Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio a uno dei grandi protagonisti della nostra storia e valorizzare l’identità di Pisa come città dei saperi, capace di coniugare il proprio patrimonio culturale con la ricerca, l’innovazione e la creatività», ha dichiarato Pesciatini. L’assessore ha ricordato anche il professor Sergio Giudici, recentemente scomparso, con il quale era stato avviato il percorso delle Giornate, istituite nel 2019.

Ad aprire il calendario sarà “Il coraggio di farsi domande”, a cura di Aedeka, nell’ex chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia. Dal 16 al 20 novembre percorso espositivo e laboratori saranno riservati alle scuole primarie e medie. Sabato 21 e domenica 22 novembre, dalle 15 alle 19, apertura al pubblico con visite, enigmi e giochi per famiglie e ragazzi. Informazioni e prenotazioni: fibonacci.pisa2026@gmail.com.

Sabato 21 novembre arriverà il Mare Nostrum Choralis Festival, organizzato da Alma Pisarum, con tre concerti: alle 15.45 il Coro Isorelle al Camposanto Monumentale; alle 17 il Corou de la Cevitou alla Ludoteca Scientifica, con un’introduzione del Museo degli Strumenti per il Calcolo; alle 18.15 il Coro Polifonico Trichiana di Borgo Valbelluna nella chiesa di San Sisto.

Il festival proseguirà domenica 22 novembre alle 11, nella chiesa di San Michele in Borgo, con un convegno corale che riunirà le tre formazioni e la presentazione in anteprima della pièce “L’Aureo Bonacci”, a cura di Alma Pisarum Choir.

Dal 22 al 24 novembre, il Salone degli Stucchi di Palazzo Toscanelli, in lungarno Mediceo 17, ospiterà la mostra documentaria “Leonardo di Guglielmo di Bonaccio. Gli antenati di Fibonacci nelle pergamene dell’Archivio di Stato”. L’esposizione, curata dall’Archivio di Stato di Pisa, approfondirà le origini familiari del matematico attraverso i documenti storici. Apertura dalle 10 alle 19.

Lunedì 23 novembre alle 17, alla Ludoteca Scientifica, si terrà la conferenza “Giornate Fibonacci”: dopo i saluti di Pesciatini e l’introduzione di Federico Poloni, Antonio Castronuovo, critico letterario, traduttore e bibliofilo, proporrà l’intervento “Fibonacci: i conigli e la musica”.

Dal 23 al 27 novembre spazio infine ai laboratori scolastici “La matematica per capire il mondo, dai conigli ai computer”, curati dall’Università di Pisa al Museo degli Strumenti per il Calcolo e alla Ludoteca Scientifica. Per informazioni: info.msc@sma.unipi.it.

Per informazioni generali è possibile contattare l’Ufficio informazioni turistiche al 050 550100 o scrivere a touristinfo@turismo.pisa.it.

Last modified: Novembre 13, 2026