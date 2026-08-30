Pisa – Catanzaro, l’obiettivo è riscattare la prima sconfitta

Written by Redazione• 8:07 am• Pisa SC

Alla Cetilar Arena la gara tra nerazzurri e giallorossi chiuderà il secondo turno di campionato alle ore 21

PISA -Dopo i due ko subiti alla prima giornata in maniera immeritata Pisa e Catanzaro si affrontano questa sera alla Cetilar (ore 21) con l’obiettivo di riscattarsi e conquistare i primi tre punti stagionali che darebbero ossigeno e nuova fiducia.

di Antonio Tognoli

Prima del match il Pisa Sporting Club omaggerà la vittoria dello scudetto della formazione del Lenergy Pisa Beach Soccer che effettuerà il giro d’onore in una Cetilar Arena che presenterà ancora una volta un buon colpo d’occhio. Casapieri e compagni sono ormai dai molti anni ai vertici del beach soccer nazionale e oltre al quarto titolo nazionale conquistato, nella stagione appena conclusa hanno vinto la Coppa Italia Under 20 nella finalissima contro il Napoli.

La squadra di Paolo Bianco dovrà affrontare questo secondo impegno con alcune defezioni importanti a partire da quella di Moreo, Marras, Scuffet e Lusuardi. Per Moreo fresco di rinnovo contrattuale, comunque si proverà fino all’ultimo a mandarlo in campo. Rispetto alla prima sfida contro il Padova sarà un Pisa con alcune possibili varianti. E se la porta sarà ancora difesa da Confente. Nel pacchetto arretrato davanti all’ex portiere della Juve Stabia ci saranno ancora Caracciolo e Canestrelli con Zanon e Leris a fungere da stantuffo sugli esterni. A centrocampo al posto di Loyola potrebbe giocare Correia al fianco di Leone e Vural. In attacco senza Moreo e Marras potrebbe essere la volta di Rao prodotto del vivaio del Napoli ad esordire dal primo minuto, al fianco di Petagna confermato centroattacco e Matteo Tramoni, che contro il Padova è tornato a brillare a cui è mancato solo il gol per coronare una prestazione importante.

Il Catanzaro che sarà seguito a Pisa da più di duecento tifosi nel settore ospiti metterà in campo tutta la sua esperienza pur con qualche defezione. Il tecnico Gorgone dovrà rinunciare a Pafundi, Borrelli, Garnica e Bashi e ovviamente a Pittarello che è passato poche ore fa al Pisa, ma no sarà della partita. Il tecnico calabrese potrà invece contare sull’apporto del nuovo arrivato Imperiale che si è unito solo venerdì prima della partenza in gruppo ed è tra i convocati. Davanti a Pigliacelli ci saranno Ruggero e Antonini. Ballottaggio per il terzo posto in difesa tra Verrengia e Frosinini. Candela e l’ex Pisa Marco D’Alessandro fungeranno da esterni di fascia, mentre Mosti e Petriccione saranno impiegati nella zona nevralgica del campo. Iemmello e Alesi saranno schierati un passo indietro rispetto all’unica punta, l’ex SudTirol Pecorino.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-3-3): Confente; Zanon, Caracciolo, Canestrelli; Leris; Correia, Leone, Vural; Rao, Petagna; Tramoni. A disp. Loria, Bozhinov, Angori, Coppola, Mbambi, Calabresi; Denoon, Loyola, Esreves, Piccinini, Ferrah, Bonfanti. All. Paolo Bianco.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Verrengia; Candela, Mosti, Petriccione, D’Alessandro; Alesi, Iemmello; Pecorino. A disp. Marietta, Imperiale, Postiglione, Frosinini, Giovane, Dorval, Di Francesco, Buso, Reita, Arditi. All. Giorgio Gorgone

ARBITRO: Ruben Arena. Assistenti: Miniutti-Gentile. Quarto uomo: Silvestri. VAR: Mazzoleni. AVAR: Ghersini

Last modified: Agosto 30, 2026