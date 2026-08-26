Pisa – Catanzaro: arbitra Arena

Written by Redazione• 12:38 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 34enne campano Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco l‘arbitro designato a dirigere la sfida di domenica 30 agosto 2026 alle ore 21 tra il Pisa ed il Catanzaro alla “Cetilar Arena”, coadiuvato dai guardalinee Thomas Miniutti della Sezione di Maniago e Matteo Gentile della Sezione di Isernia, con Alessandro Silvestri della Sezione di Roma 1 in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Paolo Silvio Mazzoleni della Sezione di Bergamo, assistito da Davide Ghersini della Sezione di Genova.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2016-’19) a dirigere incontri di Serie D, Arena vive il successivo quinquennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2024-’25 che lo vede “bruciare le tappe” dirigendo 14 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire in Serie A a fine aprile 2025 in Como-Genoa conclusa con il successo per 1-0 dei padroni di casa.

Alla sua seconda presenza in Serie B, Arena è designato il 27 agosto 2024 ad arbitrare la gara tra Cittadella e Pisa, conclusa sul campo sul punteggio di 1-1, per poi essere assegnata al Pisa per 3-0 dal Giudice Sportivo per la nota questione della mancata trascrizione sulle note del giocatore Desogus da parte dei veneti, potendo ad oggi vantare 21 presenze nel Torneo Cadetto e 13 nella Massima Divisione, di cui 11 nella passata stagione. .

Di queste ultime, tre hanno visto il fischietto campano dirigere il Pisa, ,ad iniziare dal suo ritorno in A a Bergamo contro l’Atalanta, incontro concluso anch’esso sul punteggio di 1-1 (autorete di Hein nel primo tempo e pari di Scamacca ad inizio ripresa), cui hanno fatto seguito le sfide ad inizio novembre in Torino-Pisa (2-2, doppietta di Moreo e reti di Simeone ed Adams per i granata ) valevole per il decimo turno e di fine gennaio 2026 alla “Cetilar Arena” fra Pisa e Sassuolo (1-3, rete di Aebischer e di Berardi, aut. Caracciolo e Koné per gli emiliani) alla 23esima giornata, sconfitta che determinò l’esonero del tecnico Alberto Gilardino.

Last modified: Agosto 26, 2026