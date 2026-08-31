Pisa – Catanzaro 2-1: le pagelle di Giovanni Manenti

Written by Redazione• 12:55 am• Pisa SC

Correia il migliore in campo, Confente nella ripresa conserva il 2-1

CONFENTE 7,5 – pronto riscatto per il portiere che, oltre a confermarsi sicuro nelle uscite, blinda il primo successo stagionale soprattutto nella ripresa, allorché compie tre interventi decisivi su conclusioni ravvicinate di Iemmello, Ruggero e Tchaouna, mentre sulla rete di Iemmello è preso in controtempo dal colpo di testa dell’attaccante giallorosso.

CALABRESI 6 – al debutto stagionale con tanto di fascia da Capitano al braccio, disputa la sua solita gara tutto agonismo e concretezza senza lasciarsi andare a fronzoli di sorta, ivi compresa la quasi abitudinaria ammonizione per spezzare il gioco nel convulso finale.

CANESTRELLI 6,5 – il clima del Torneo Cadetto ha fatto riscoprire al difensore nerazzurro l’aria dell’area avversaria, in cui si produce nella “specialità della casa”, vale a dire due colpi di testa ravvicinati sul primo dei quali impegna Pigliacelli ad una difficile deviazione sopra la traversa e sul secondo sigla il punto del quanto mai provvidenziale provvisorio pareggio, mezzo punto in meno per un paio di amnesie difensive che sarebbero potute costare care.

BOZHINOV 6 – tornato a ricoprire il ruolo di braccetto di sinistra ricoperto lo scorso anno, palesa qualche indecisione di troppo, specie nella ripresa allorquando il Catanzaro ha aumentato la pressione, con ciò inducendo Mitser Bianco a sostituirlo (dal 72′ Caracciolo 6,5 – inserito a 20′ dal termine nel momento in cui il Pisa era in evidente debito di ossigeno, il Capitano entra immediatamente in partita con la sua consueta autorità restituendo compattezza al reparto)

ZANON 6 – il modulo tattico lo vedeva doversi proporre in sovrapposizione con Leris nel presidiare l’out destro, compito svolto dall’esterno ex Carrarese con maggiore diligenza nel primo tempo, nel cui inizio si è proposto in alcuni spunti offensivi che hanno creato scompiglio nella retroguardia avversaria: anche lui calato alla distanza inducendo il Mistere, anche perché ammonito, a sostituirlo. (dal 65′ Denoon sv – tornato a vestire i colori nerazzurri a 10 mesi esatti dell’ultima occasione (Pisa-Lazio 0-0 del 30 ottobre 2025), l’esterno svizzero viene schierato in un’inedita posizione di centrocampista laterale non entrando pressoché mai nel vivo dell’azione nonostante abbia avuto circa mezz’ora a sua disposizione)

LEONE 6,5 – con la diversa disposizione tattica rispetto all’esordio, che ha determinato una manovra a più ampio respiro sulle corsie laterali presidiate da Zanon e Leris da una parte ed Angori e Tramoni dall’altra, il centrocampista Scuola Juventus è stato meno coinvolto nella manovra, avendo però così modo di godere maggiore libertà negli inserimenti ed in uno di questi è stato pronto a sfruttare l’assist di Correia per siglare la sua prima rete in maglia nerazzurra che regala altresì i primi tre punti stagionali (dal 79′ Vural sv – inserito per cercare di raffreddare il gioco, onestamente si fa notare solo per il cartellino giallo ricevuto),

CORREIA 8 – migliore in campo per distacco, in Conferenza Stampa di presentazione della gara il Mister aveva detto di aspettarsi dal centrocampista francese una piena copertura del centrocampo nelle due fasi e pensiamo che non sia rimasto deluso in quanto, oltre ad essere quello che ha retto il campo meglio di tutti, ha fornito a Leone l’assist per la rete che ha deciso l’incontro ed al 90′ era ancora in grado di effettuare un importante intervento difensivo.

ANGORI 6,5 – al debutto stagionale, il suo impiego ha consentito al tecnico di provare una diversa disposizione tattica che ha visto l’esterno nerazzurro ricoprire il ruolo svolto nelle due passate stagioni, dimostrando come per la Serie B possa rappresentare un lusso per chi ha la fortuna di averlo in rosa; dopo un primo tempo sontuoso cala nella ripresa anche per un logico ritardo di condizione essendo reduce da un infortunio.

LERIS 7– spostato lungo la fascia destra, ma con facoltà anche di accentrarsi, il centrocampista algerino disputa una prima frazione di gioco di qualità e quantità, andando ripetutamente anche al tiro sfiorando la rete che avrebbe sicuramente meritato,ma contribuendo comunque alla rete del definitivo 2-1, nella cui azione intercetta il rinvio del portiere avversario e fornisce a Correia la palla per il successivo assist a Leone; anche lui viene sostituito a metà ripresa dopo aver dato tutto (dal 65′ Piccinini 6 – il nostro “incursore” entra in gara nel momento di maggior sofferenza della squadra, così che poche sono le occasioni in ripartenza, in una delle quali ha sul piede e spreca la palla del possibile 3-1, ancorché con ogni probabilità, si trovasse in posizione di fuorigioco)..

PETAGNA 6,5 – ammirevole per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata al servizio della causa, specie nel tenere alto il baricentro nella ripresa per far rifiatare il reparto difensivo, non ha ancora chiaramente i 90′ nelle gambe, ma lo spirito di sacrificio dimostrato a sostegno della squadra depone indubbiamente a suo merito, per i goal attendiamo con fiducia,

TRAMONI 6,5 – un buon primo tempo, sempre nel vivo dell’azione, è sfortunato in avvio con una conclusione a colpo sicuro “sporcata” da un difensore e che Pigliacelli smorza consentendo il recupero proprio sulla linea, fornisce anche un prezioso assist sul quale Leris impegna di testa l’estremo difensore giallorosso, la sensazione è che all’attaccante corso manchi solo la rete per sbloccarsi definitivamente e riteniamo che non manchi poi molto; sparisce con il passare dei minuti nella ripresa, venendo sostituito. (dal 79′ Rao 6 – inserito nei minuti conclusivi per tenere bassa la difesa avversaria, il 20enne attaccante di proprietà del Napoli si esibisce in un primo spunto in velocità che crea scompiglio tra i calabresi, così da tenerli sempre in affanno)

BIANCO 6,5 – il recupero di Angori e l’assenza di Marras inducono il tecnico a ridisegnare il modulo di gioco, varando un 3-4-2-1 che fornisce i dividendi attesi in un primo tempo di elevato spessore da parte del Pisa, nel quale è peraltro costretto a spendere troppe energie per dover ribaltare lo svantaggio, dopo aver avuto almeno tre ghiotte occasioni per sbloccare il risultato, circostanza che determina, visto l’inizio di stagione, un comprensibile calo nella ripresa al quale Mister Bianco ha cercato di rimediare sfruttando al meglio i cambi a sua disposizione; di sicuro apprezzabile l’atteggiamento della squadra che voleva a tutti i costi questa vittoria e così è stato.

Last modified: Agosto 31, 2026