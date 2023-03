Pisa – Benevento, le formazioni ufficiali

Scritto da admin• 1:42 pm• Pisa SC

PISA – Alle ore 14 scendono in campo all’Arena Pisa e Benevento per la trentesima giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister D’Angelo sceglie Morutan, Moreo e Gliozzi nel reparto offensivo, lasciando Beruatto in panchina. Davanti a Nicolas ci sono Caracciolo e Barba. Esteves viene schierato a destra, Calabresi a sinistra. A centrocampo spazio Tourè, Nagy e Marin Morutan schierato alle spalle di Moreo e Gliozzi. Il Benevento schiera la difesa a tre con l’ex Leverbe, Pastina e Tosca. Improta e Foulon sono gli esterni con Schiattarella e Acampora sulle linea mediana. Karic viene schierato alle spalle di Farias e Simy. Sono oltre 7.300 i tifosi presenti all’Arena in una gironata fresca ma di sole.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Benevento scende in campo in completo bianco. Arbitra Manganiello. Pisa subito all’attacco, ci prova subito con una girata Moreo su sponda di Tourè, palla di poco alta.

PISA – BENEVENTO 0-0

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Caracciolo, Barba, Calabresi; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, Moreo; Gliozzi. A disp. Livieri, Hermannsson, Torregrossa, Sibilli, Mastinu, Beruatto, Zuelli, Gargiulo, Tramoni M., De Vitis, Rus, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Leverbe, Pastina, Tosca; Improta, Schiattarella, Acampora, Foulon; Karic, Farias; Simy. Manfredini, Lucatelli, Letizia, Kubica, Pettinari, Jureskin, Agnello, La Gumina, Viviani, Carfora, Veseli, Koutsoupias. All. Roberto Stellone

ARBITRO: Manganiello (Ass. Cipressa – Perrotta). Quarto uomo: Mucera. VAR: Zufferli AVAR Luca Massimi

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori 7.306.

