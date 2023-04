Pisa – Bari 1-1. 18′ Torregrossa (rig.), 36′ Esposito

Scritto da admin• 3:16 pm• Pisa SC





PISA – Pisa e Bari sono in campo all’Arena Garibaldi.

PRE GARA – Mister Luca D’Angelo sceglie Hermannsson al posto dello squalificato Beruatto. A centrocampo spazio a Nagy e Marin con Sibilli al posto di Mastinu rispetto all’ultima uscita casalinga. In attacco Moreo un passo indietro rispetto a Morutan e Torregrossa. Il Bari deve rinunciare all’ultimo momento a Flororusho. Mignani sceglie Morachioli uomo decisivo nella trasferta con il SudTirol alle spalle di Esposito e Cheddira. Non c’è il tutto esaurito al’Arena .

IL PRIMO TEMPO. Le due squadre in campo con le prime maglie: Pisa in maglia nerazzurra, Bari in biancorosso. Inizia meglio la squadra di Mignani che conquista una punizione, ma Benedetti calcia sulla barriera. Il Bari sfrutta il buon momento e Di Cesare sterza da sinistra verso il centro ed il suo snistro a giro termina a lato. La risposta del Pisa è in contropiede orchestrato da Morutan che rifinisce al limite dell’area per Torregrossa. ma il sinistro del dieci di D’Angelo è troppo strozzato e termina sul fondo. Peccato, era una buona possibilità per il Pisa e sicuramente Torregrossa poteva fare meglio. Al 12′ minuto episodio importante: Nagy ferma Cheddira lanciato a rete, Punizione dal limite per il Bari e cartellino rosso per Nagy per fallo da ultimo uomo. Pisa in dieci dopo il ceck del Var. Ma al 16′ Morutan ruba palla a Mazzotta, che serve Torregrossa il quale viene steso proprio da Mazzotta. E’ rigore per il Pisa. Sul dischetto va Torregrossa che spiazza Caprlle e porta in vantaggio il Pisa: 1-0. La risposta della squadra pugliese è in un colpo di testa di Moracchioli su cross di Bellomo, palla a lato sotto la massima sorveglianza di Calabresi e Nicolas. Al 25′ scontro tra Moreo e il portiere Caprile il quale rimane per qualche attimo a terra. Morutan è il primo ammonito del match. Il Bari conquista un altro corner senza esito. Intanto giallo per Esposito per una vistosa spinta a Morutan. E’ un buon Pisa nonostante l’inferiorità numerica che tiene bene il campo e sfiora il raddoppio (32′) con un destro di Sibilli dal limite che termina alto. Il Bari reclama unj fallo di mano di Moreo in area nerazzurra ma l’arbitro lascia correre. Al minuto 36 arriva però il pareggio del Bari: cross da sinistra del solito Morachioli e colpo di testa di Esposito che prende in mezzo Barba e Caracciolo e fa 1-1. Si fa festa nel settore ospiti dell’Arena. Disattenzione della difesa nerazurra che si fa infilare dall’ex Primavera dell’Inter. Sibilli ferma con un fallo Morachioli in contropiede e viene ammonito, In diffida salterà la trasferta di Ascoli del 1 Maggio. Contatto Pucino – Sibilli l’arbitro lascia correre, il Bari non si ferma e lancia Cheddira in contropiede, fermato in angolo da un ottima diagionale di Calabresi. Il primo tempo si chiude sull’1-1 dopo un minuto di recupero.

PISA – BARI 1-1

PISA (4-3-1-2): Nicolas, Calabresi, Caracciolo, Barba, Hermannsson; Marin, Nagy, Sibilli; Moreo, Morutan, Torregrossa. A disp. Guadagno, Livieri, Mastinu, Esteves, Zuelli, Sussi, Gargiulo, Masucci, Tramoni M., Trdan, Rus, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

BARI: (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Bellomo, Maita, Benedetti, Morachioli, Esposito, Cheddira. A disp. Frattali, Sarri, Marino, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Ceter, Ricci, Molina, Dorvan, Mallamo. All. Michele Mignani

ARBITRO: Colombo di Como (Ass. Costanzo – Passeri). Quarto uomo: Burlando. VAR: MazzoleniAVAR: Longo

RETI: 18′ Torregrossa (P, rig,), 36′ Esposito (B)

NOTE: giornata nuvolosa terreno in prefette condizioni. Ammoniti Morutan (P), Esposito (B), Sibilli (P). Espulso (12′) Nagy (P) per fallo da ultimo uomo. Angoli 1-6. Recupero 1′

