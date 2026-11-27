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Il Comune affiderà il pulmino in comodato gratuito fino al 31 dicembre 2028 e riconoscerà al gestore un rimborso complessivo di 30mila euro. Domande entro le 12 di venerdì 11 dicembre

PISA – Il Comune cerca un’organizzazione di volontariato o un ente del Terzo settore per gestire il Minibus Amico, il pulmino attrezzato per accompagnare le persone con disabilità ad allenamenti e attività sportive. Il mezzo dispone di sette posti ordinari e due postazioni per persone in carrozzina. Compatibilmente con il servizio prioritario, potrà essere utilizzato anche per raggiungere altri luoghi dedicati al movimento e al benessere.

Possono candidarsi le organizzazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), con sede e attività prevalente nel Comune di Pisa ed esperienza documentata nel trasporto di persone con disabilità. La proposta dovrà indicare come sarà organizzato il servizio, quali attività sono previste e come saranno coinvolti i cittadini.

Il Comune coprirà assicurazione e bollo e riconoscerà al gestore 30mila euro di rimborso in due anni. Carburante, funzionamento e manutenzione del mezzo saranno a carico dell’ente assegnatario. Il pulmino è stato acquisito nell’ottobre 2025 nell’ambito di un progetto da 75mila euro, finanziato per 45mila euro dalla Fondazione Pisa.

Le domande vanno inviate entro le 12 di venerdì 11 dicembre via PEC a comune.pisa@postacert.toscana.it. Per chiarimenti si può scrivere a sport@comune.pisa.it entro le 12 di giovedì 10 dicembre. Avviso e moduli sul sito del Comune di Pisa

Last modified: Novembre 27, 2026