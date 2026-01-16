Pisa – Atalanta 1-1 83′ Krstovic, 87′ Durosinmi

Written by admin• 8:07 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono in campo Pisa e Atalanta nell’anticipo della 21esima giornata del campionato di serie A EniLive.

di Antonio Tognoli (Foto Roberto Cappello)

PRE GARA. Nel Pisa non c’è capitan Caracciolo squalificato. Gilardino sceglie il 3-4-2-1. Davanti a Scuffet ci sono il giovane Francesco Coppola, Calabresi e Canestrelli. Sulla linea mediana spazio a Marin (capitano di giornata), che vince il ballottaggio con Hojholt al fianco di Aebischer. Sugli esterni torna dal primo minuto Tourè che ha smaltito il problema alla caviglia con Angori confermato sull’out di sinistra. In attacco spazio a Tramoni e Moreo poco più indietro, rispetto all’unica punta Meister. I nuovi arrivati Bozhinov e Durosinmi (nella foto sotto) partono entrambi dalla panchina. Sono circa diecimila i tifosi sugli spalti della Cetilar Arena, poco meno di trecento i tifosi bergamaschi che hanno seguito la Dea all’ombra della Torre Pendente, presenti in Curva Sud.

La Dea arriva a Pisa forte di tre successi consecutivi. Palladino a caccia di un posto Champions, schiera come il suo collega Gilardino il 3-4-2-1. Davanti a Carnesecchi ci sono Scalvini, Hien e Ahanor. Musah ha la meglio nel ballottaggio con Zappacosta e Pasalic viene preferito ad Ederson. De Ketelaere e Zalewski vengono schierati dietro l’unica punta Scamacca. Jack Raspadori arrivato poche ore fa dall’Atletico Madrid si accomoda inizialmente in panchina.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Atalanta in maglia bianca con inserti nerazzurri. Gara che inizia a ritmi non troppo alti. Al 3′ gran recupero di Aebischer lancio per Meister che viene fermato in qualche modo da Hien. Pisa in avanti in questa fase. I nerazzurri guadagnano due corner. Sul primo intervento falloso in scivolata di Zalewski su Angori. E’ Angori stesso che si incarica della battuta, in area di testa Canestrelli trova la deviazione in angolo di Ahanor. In questi primi minuti la squadra di Gilardino dimostra di tenere bene il campo. L’Atalanta risponde al minuto 11: cross di Musah dalla destra con Scamacca che anticipa tutti sul primo palo e trova la deviazione che finisce sul fondo. Il Pisa però spinge: Angori riceve sulla sinistra e manda palla sulla verticale per Coppola che si era sganciato in avanti. Il difensore cerca Meister al centro dell’area, ma lo coglie controtempo: palla sul fondo. L’Atalanta soffre la pressione del Pisa. Tourè al 21′ riceve largo a destra in posizione avanzata ed entra in area di rigore saltando due uomini. Da posizione molto defilata cerca il destro di potenza sul primo palo ma Carnesecchi chiude l’angolo e devia in corner. Un minuto più tardi ancora un’occasionissima per i nerazzurri con Aebischer che chiude un triangolo con Marin, invece di provare il diagonale serve Meister al centro che non riesce a trovare la conclusione vincente da zero metri. Al 31′ si rivede l’Atalanta dalle parti dell’area nerazzurra: cross di Bernasconi da sinistra e colpo di testa di De Ketelaere, palla sul fondo con Scuffet in pieno controllo. Pericolosa l’Atalanta con un filtrante di Zalewski per Bernasconi anticipato in uscita da Scuffet. Il primo ammonito della gara è Pasalic che commette un fallo da dietro su Moreo. Il Pisa c’è e gioca bene. Meister viene steso sulla tre quarti da Hien a cui questa volta viene risparmiato il giallo. Sulla punizione di Angori dalla trequarti nessuno riesce ad intervenire di testa. Viene assegnato un minuto di recupero. C’è tempo per il lancio di Tramoni per la testa di Moreo che però non riesce a deviare verso la porta con Carnesecchi che blocca la sfera. Si va al riposo sullo 0-0 di partenza con un Pisa che ai punti avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più rispetto all’Atalanta.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio ad inizio ripresa negli schieramenti iniziali delle formazioni di Pisa e Atalanta. Il Pisa parte subito all’attacco anche in questa ripresa: cross di esterno destro di Angori, per Meister che in spaccata (forse spinto) non riesce a trovare la deviazione vincente. E’ ancora Pisa però con Tourè che sulla destra crossa in mezzo. Palla deviata in angolo. Dalla bandierina Tramoni scodella al centro per la testa di Moreo che anticipa tutti, ma Carnesecchi toglie la palla dall’angolino alla sua destra. Poco prima Tourè non era riuscito a servire Meister a pochi passi dalla porta. Al minuto 55 i primi cambi per l’Atalanta: dentro il nuovo acquisto Raspadori, Ederson e Zappacosta. Fuori Scamacca, Pasalic e Musah. La Dea è subito pericolosa con De Ketelaere che entra in area da destra e serve Scalvini, ma Scuffet risponde con una respinta con i piedi e salva il Pisa. Con i cambi effettuati Palladino riceve subito risposte. Dal limite per i bergamaschi ci prova anche Zalewski, palla fuori non di molto con Scuffet sulla traiettoria. Pisa in difficoltà con l’Atalanta che tra il 58′ e il 65′ spinge alla ricerca del gol del vantaggio. Tramoni conquista una bella punizione a centrocampo. Gilardino opera i primi tre cambi: dentro il nuovo arrivato Durosinmi, Piccinini e Leris. Fuori Meister, Tramoni e Marin. Pisa in campo con il 4-4-2. Palladino richiama poco dopo in panchina anche il difensore Scalvini per l’attaccante Krstovic confermando la volontà di voler vincere a tutti i costi la partita affiancando l’ex Lecce al duo Raspadori–De Ketelaere. Il Pisa però ci crede e chiude l’Atalanta nella propria area di rigore. Piccinini dall’interno dell’area lascia partire un sinistro che chiama Carnesecchi alla deviazione in angolo con la mano di richiamo. Angolo senza esito. Ma è un Pisa arrembante che riparte in contropiede, sull’asse Piccinini – Tourè che allarga a destra per Durosinmi, l’azione però si perde ancora in corner. Dalla parte opposta Coppola commette fallo al limite dell’area prendendosi un grande rischio. Solo punizione dal limite per la Dea che conquista il suo primo angolo della gara all’82’.

PISA – ATALANTA 1-1

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola; 15 Tourè, 6 Marin (67′ 7 Leris), 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni (67′ 36 Piccinini), 32 Moreo; 9 Meister (67′ 17 Durosinmi). A disp. 1 Semper, 12 Nicolas, 2 Bozhinov, 8 Hojholt, 16 Buffon, 19 Esteves, 42 Bettazzi, 76 Mbambi, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini (70′ 90 Krstovic), 4 Hien, 69 Ahanor; 6 Musah (55′ 77 Zappacosta), 15 De Roon, 8 Pasalic (55′ 13 Ederson), 47 Bernasconi; 17 De Ketelaere, 59 Zalewski (81′ 7 Sulemana); 9 Scamacca (55′ 18 Raspadori). A disp. 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou,, 10 Samardzic, 23 Kolasinac, 70 Maldini. All. Raffaele Palladino.

ARBITRO: Marchetti della sezione di Ostia Lido (Ass. Meli-Luciani). Quarto uomo: Marinelli. VAR Marini AVAR La Penna.

RETI: 83′ Krstovic (A), 87′ Durosinmi (P)

NOTE: serata fresca, temperatura intorno ai 10 gradi. Ammoniti Pasalic (A), Coppola (P). Angoli 9-1 per il Pisa. Rec pt 1′.

