Serie BKT. Pisa – Ascoli 1-0 44′ Mlakar

PISA – Sono in campo Pisa e Ascoli all’Arena per la diciottesima giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Aquilani si affida ad un 4-2-3-1 con Nicolas tra i pali e la difesa formata da Barbieri, Canestrelli, capitan Caracciolo ed Esteves. In mezzo Nagy (che torna dal 1’) e Veloso con D’Alessandro, Valoti e Mlakar a supporto del centravanti Moreo.

QUI ASCOLI. Castori conferma il modulo 3-5-2 visto con il Catanzaro. In porta Viviano, difesa con Adjapong, capitan Botteghin e Quaranta. Sugli esterni Bayeye e Falasco, sulla linea mediana c’è Masini, Gnahorè e Giovane. Coppia d’attacco formata da Mendes e Rodriguez. Riapre dopo due turni il settore gradinata con l’Arena che torna agibile. Sono 251 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti-Curva Sud. In Curva Nord ingresso in ritardo cause le code ai tornelli.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Ascoli in bianco con inserti neri. Inizio blando da ambo le parti. L’Ascoli si fa preferire ad inizio match. Botteghin viene anticipato dopo un lancio di Falasco. D’Alessandro prova a spingere il Pisa in avanti, ma la troppa foga lo costringe al fallo e al primo giallo. L’Ascoli si rende pericoloso al minuto 13 con Rodriguez che non riesce a stoppare la sfera in piena area. Nicolas fa sua la sfera. Poco dopo Moreo commette fallo al limite e si becca il cartellinon giallo. Secondo ammonito per il Pisa. Si incarica della punzione Pedro Mendes che chiama Nicolas agli straordinari. Il portiere nderazzurro toglie letteralmente la sfera dalla porta evitando il vantaggio bianconero. Pisa sottotono in questo frangente. Valoti cerca di dare la scossa con una verticalizzazione ma c’è difficoltà da parte nerazzurra ad arrivare alla conclusione. Ci prova Moreo che in scivolata non arriva su un cross da sinistra di Mlakar. Nicolas subisce una botta al costato. Gioco fermo e sanitari in campo. Niente di grave il portiere brasiliano prosegue il match. Il Pisa chiude in avanti la prima frazione di gara. Valoti aggancia e scarica a sinistra per Mlakar che con un destro a giro batte Viviano: 1-0, Vantaggio nerazzurro. L’Arena esplode. Un minuto di recupero. C’è tempo per un fallo di Caracciolo punito con il giallo da Sozza. La punizione dalla tre quarti di Falasco è bloccata da Nicolas. La prima frazione si chiude qui con il Pisa in vantaggio per 1-0.



PISA – ASCOLI 1-0

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Esteves; Nagy, Veloso; D’Alessandro, Valoti, Mlakar; Moreo. A disp.: Loria, Leverbe, Hermannsson, Tourè, Piccinini, De Vitis, L. Tramoni, Vignato, Torregrossa, Masucci, Arena, Gliozzi. All. Alberto Aquilani

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta; Bayeye, Masini, Gnahorè, Giovane, Falasco; Mendes, Rodriguez. A disp.: Barosi, Amato, Rossi, Haveri, Maiga Silvestri, D’Uffizi, Milanese, Millico, Manzari. All.Castori

ARBITRO: Sozza della sezione di Seregno (Ass. Di Giacinto – Cavallina). Quarto uomo: Castellone. VAR: Fourneau. AVAR: Feliciani

RETI: 44′ Mlakar (P)

NOTE: giornata fresca, terreno in buone condizioni. Ammoniti D’Alessandro (P), Moreo (P), Caracciolo (P). Angoli 2-0. Rec pt 1′. Spettatori 6.705

