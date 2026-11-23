Written by Redazione• 2:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Giovedì 26 novembre alle 17, a Palazzo Lanfranchi, la presentazione del volume edito da ETS. Per l’occasione saranno esposte alcune acqueforti di Paolo Ciampini. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

PISA– Il Museo della Grafica presenta Immagini femminili nell’arte pisana. Nuovi sguardi dalla città al territorio (Edizioni ETS, 2026). L’incontro, in programma giovedì 26 novembre alle 17 a Palazzo Lanfranchi, fa parte del calendario del Comune di Pisa per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La presentazione sarà dedicata ai ritratti femminili di Paolo Ciampini. Ne parleranno Alice Tavoni, curatrice museale e tra le autrici del volume, il critico d’arte Nicola Micieli e Leonardo Maria Iginetti, nipote dell’artista. Il pubblico potrà vedere una selezione di acqueforti di Ciampini provenienti dalle collezioni del museo.

Apriranno l’incontro l’assessora comunale alle Pari opportunità Frida Scarpa e le curatrici del volume Silvia Panichi e Cristina Cagianelli.

Last modified: Novembre 23, 2026