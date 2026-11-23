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Finanziate 1.204 domande per il rimborso delle bollette. Approvate le graduatorie provvisorie dei contributi per anziani, farmaci di fascia C e famiglie con nuovi nati.

PISA– Il Comune di Pisa ha stanziato 795 mila euro per quattro misure di sostegno rivolte a cittadini e famiglie. La graduatoria del Bonus utenze luce e gas 2026 è definitiva. Per gli altri tre contributi le graduatorie sono ancora provvisorie.

Per il bonus bollette sono state ammesse e finanziate 1.204 domande su 1.506, con uno stanziamento di 350 mila euro. Il contributo, fino a 300 euro, rimborsa le spese per luce e gas dell’abitazione di residenza riferite al periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2026.

Al Bonus anziani, rivolto alle persone non autosufficienti residenti a Pisa, sono destinati 340 mila euro. La graduatoria provvisoria conta 214 domande ammesse, con un contributo previsto di 1.588,78 euro a beneficiario. Il Bonus farmaci di fascia C, che ha una dotazione di 15 mila euro, è una misura sperimentale per chi ha almeno 70 anni e si trova in condizioni di particolare fragilità economica. Le domande ammesse in via provvisoria sono cinque, per 300 euro a persona. I due bonus non sono cumulabili.

Per il Bonus mamma e bebè il Comune ha stanziato 90 mila euro. Le 165 domande ammesse in via provvisoria riguardano complessivamente 168 figli, nati o entrati in famiglia nel corso del 2026. Il contributo una tantum previsto è di 535,71 euro per figlio.

Last modified: Novembre 23, 2026