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Pisamo ha avviato la procedura di affidamento dei lavori, suddivisi in quattro lotti. Gli interventi riguardano anche diverse strade di Riglione e Oratoio

PISA – Il Comune di Pisa investe 2 milioni e 250mila euro nel nuovo piano di asfaltature. Il progetto esecutivo, approvato ad agosto, interessa il centro, i quartieri e il litorale. Pisamo ha avviato per conto del Comune la procedura per affidare separatamente i quattro lotti.

Lungarni – 309mila euro. Rifacimento del manto stradale su Lungarno Gambacorti e in un tratto di Lungarno Fibonacci.

Rifacimento del manto stradale su Lungarno Gambacorti e in un tratto di Lungarno Fibonacci. Litorale – 386mila euro. Nuovi asfalti in diversi tratti di viale del Tirreno.

Nuovi asfalti in diversi tratti di viale del Tirreno. Via Fossa Ducaria e altre quattro strade – 471mila euro. Lavori in via Fossa Ducaria, via Galletti, via Novecchio, via Martin Lutero e via Galdi.

Lavori in via Fossa Ducaria, via Galletti, via Novecchio, via Martin Lutero e via Galdi. Riglione e Oratoio – 614mila euro. Interventi in via Alberobello, via Castelfidardo e via Caprera, oltre che in via Oratoio tra via Caprera e via Traversa Oratoio, in via Calatafimi tra via Marsala e via Oratoio, in via Maggiore di Oratoio dal sottopasso a piazzetta Garibaldi, in via Fiorentina tra via Marsala e via Villa Glori e in via Gemignani dalla chiesa alla curva.

Il sindaco Michele Conti ha spiegato che la scelta delle strade tiene conto delle condizioni dell’asfalto, delle priorità individuate dagli uffici e delle segnalazioni dei residenti. L’assessora ai Lavori pubblici Virginia Mancini ha sottolineato che la suddivisione in lotti permetterà di programmare i cantieri tenendo conto della circolazione, soprattutto sulle arterie più trafficate.

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Last modified: Novembre 25, 2026