“Pisa 1946, dalle macerie al futuro”: al San Matteo la mostra sulla rinascita della città

Written by Redazione• 1:37 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 6 novembre al 10 gennaio fotografie, calchi e una videoinstallazione raccontano l’esposizione che ottant’anni fa contribuì alla riscoperta della scultura pisana del Trecento.

PISA– Una città devastata dalla guerra che sceglie di ripartire dall’arte. È la storia al centro di “Pisa 1946, dalle macerie al futuro”, la mostra ospitata dal 6 novembre al 10 gennaio al Museo nazionale di San Matteo, negli stessi ambienti che ottant’anni fa accolsero la “Mostra della Scultura Pisana del Trecento”.

L’esposizione è organizzata dai Musei nazionali di Pisa, con il contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Pisa. Attraverso immagini d’epoca, testimonianze e materiali recuperati per l’occasione, ricostruisce un’impresa culturale nata mentre quartieri, lungarni e ponti portavano ancora i segni dei bombardamenti.

Nel 1946 studiosi, scrittori e artisti lavorarono per recuperare le opere trasferite nei rifugi durante il conflitto e riunirle nell’ex convento ed ex carcere di San Matteo. La mostra ebbe risonanza internazionale, contribuì al riconoscimento del valore della scultura pisana del Trecento e aprì la strada alla trasformazione della struttura nel museo inaugurato ufficialmente nel 1949.

«La mostra del 1946 fu anche un gesto di fiducia nel futuro, un atto di rinascita civile, culturale e quindi democratica in una città profondamente ferita dalla guerra», spiega Massimo Dadà, direttore dei Musei nazionali di Pisa. Riallacciare il legame tra il museo, quell’esperienza e la città è uno degli obiettivi dell’iniziativa.

Il percorso racconta anche le difficoltà del recupero delle opere. Tra gli episodi ricostruiti figura quello di Vicopisano, dove alcuni abitanti si opposero al trasferimento del gruppo ligneo della Deposizione, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri.

Le fotografie documentano gli ambienti dell’esposizione e la trasformazione di San Matteo. Saranno inoltre presentati per la prima volta al pubblico i calchi realizzati nel 1946 di alcune sculture che non poterono essere trasferite.

Una videoinstallazione di Acquario della Memoria, tra documentario e videoarte, accompagna i visitatori nella Pisa del dopoguerra attraverso fotografie, filmati d’archivio, timelapse e ricostruzioni con l’intelligenza artificiale. Il racconto intreccia le voci dei protagonisti con le recensioni dell’epoca. Sono previsti anche incontri e convegni di approfondimento.

Stefano Del Corso, presidente di Fondazione Pisa, sottolinea il valore di un’esperienza che riunì la comunità intorno al proprio patrimonio. Per l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, ricordarla significa ribadire il ruolo della cultura nella ricostruzione dei legami sociali. Il vicesindaco Filippo Bedini richiama invece il lavoro delle persone che resero possibile l’esposizione e la sua risonanza internazionale.

Tra i protagonisti dell’impresa del 1946 figurano Piero Sanpaolesi, Franco Russoli, Emilio Tolaini, Renzo Lupo Berghini, Ferruccio Pizzarello, Mino Rosi, Silvano Pulcinelli, Riccardo Barsotti ed Eugenio Luporini. I due cataloghi furono pubblicati da Nistri Lischi.

La mostra attuale è ideata e curata da Caterina Bay, con progettazione e grafica di Angela Mazzurco e un comitato promotore composto da Mariagiulia Burresi, Davide Guadagni e Sandra Lischi.

La visita è compresa nel biglietto del museo, al costo di 5 euro. Apertura dal martedì al sabato dalle 9 alle 19; domenica e festivi dalle 9 alle 13.30.

Last modified: Novembre 6, 2026