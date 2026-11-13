Pink Floyd History a Cascina con “Animal Farm – Live Experience”

Written by Redazione• 2:01 pm• Cascina, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

Mercoledì 18 novembre alla Città del Teatro il nuovo spettacolo ispirato ad “Animals”: musica, videoproiezioni e scenografie digitali per un viaggio nel repertorio della band britannica.

CASCINA- Le musiche dei Pink Floyd incontrano le tematiche di George Orwell in “Animal Farm – Live Experience”, il nuovo spettacolo dei Pink Floyd History, in programma mercoledì 18 novembre alle 21 alla Città del Teatro, nella Sala Franca Rame e Dario Fo.

Dopo dieci anni di attività e quattro tournée internazionali costruite secondo un percorso cronologico, la produzione cambia impostazione. Il nuovo allestimento unisce ricerca sonora, videoproiezioni, disegno luci e scenografie digitali, proponendo un itinerario attraverso il repertorio del gruppo britannico.

La scaletta è liberamente ispirata ad “Animals”, l’album pubblicato nel 1977, e si articola in tre atti dedicati a “Dogs”, “Pigs” e “Sheep”. Ogni sezione intreccia i brani del disco con altri titoli della discografia dei Pink Floyd, sviluppando un racconto sui rapporti di potere e sulle contraddizioni della società contemporanea.

«Il nuovo spettacolo basato su Animals riflette la realtà attuale e le trasformazioni politiche, economiche e sociali del momento presente», dichiara il produttore Emiliano Galigani. «A quasi cinquant’anni dalla pubblicazione, l’album conserva una straordinaria attualità».

L’obiettivo, spiega Galigani, è andare oltre l’omaggio musicale, offrendo attraverso il concerto un’occasione di riflessione sulle dinamiche e sulle sfide del presente.

Prodotto da Stage 11, lo spettacolo arriva a Cascina nell’ambito della tournée nei teatri italiani ed europei.

Biglietti in prevendita su TicketOne e alla biglietteria del teatro. Informazioni al numero 050 744400 o all’indirizzo biglietteria@lacittadelteatro.it. La Città del Teatro si trova in via Tosco Romagnola 656, a Cascina.

Last modified: Novembre 13, 2026