Written by Redazione• 3:13 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

Mercoledì 18 novembre alle 21 alla Città del Teatro il nuovo spettacolo ispirato all’album del 1977 e alle tematiche di George Orwell, tra concerti, videoproiezioni e scenografie digitali

CASCINA – Il repertorio dei Pink Floyd diventa un percorso musicale e visivo sui rapporti di potere e sulle contraddizioni della società contemporanea. Mercoledì 18 novembre alle 21, la Città del Teatro, nella Sala Franca Rame e Dario Fo, ospita Pink Floyd History con il nuovo tour europeo “Animal Farm – Live Experience”.

Dopo dieci anni di attività e quattro tournée internazionali costruite secondo un ordine cronologico, la produzione rinnova la struttura dello spettacolo, affiancando alla ricerca sonora videoproiezioni, disegno luci e scenografie digitali.

La scaletta è liberamente ispirata ad “Animals”, pubblicato nel 1977, e alle tematiche di George Orwell. Il concerto si articola in tre atti dedicati a “Dogs”, “Pigs” e “Sheep”, intrecciando i brani del disco con altri titoli della discografia della band britannica.

«Il nuovo spettacolo basato su Animals riflette la realtà attuale e le trasformazioni politiche, economiche e sociali del momento presente», dichiara il produttore Emiliano Galigani. «A quasi cinquant’anni dalla pubblicazione, l’album conserva una straordinaria attualità».

L’intento, spiega Galigani, è accompagnare l’omaggio musicale con una riflessione sulle dinamiche del presente, utilizzando il linguaggio della musica per coinvolgere lo spettatore.

Prodotto da Stage 11, lo spettacolo proseguirà dopo Cascina con la tappa di sabato 21 novembre al Teatro Nuovo di Verona.

Biglietti in prevendita sul circuito TicketOne e alla biglietteria del teatro. La Città del Teatro si trova in via Tosco Romagnola 656, a Cascina. Informazioni al 050 744400 o via email a biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Novembre 16, 2026