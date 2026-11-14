Piena del Serchio, chiuso il COC. Termina l’emergenza. Le famiglie evacuate hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni

SAN GIULIANO TERME – Dopo tre giorni di allerta meteo e il transito di tre ondate di piena del fiume Serchio, l’emergenza è conclusa.
Alle ore 00:00 di sabato 14 novembre è stato chiuso il Centro Operativo Comunale (COC), attivato per seguire e coordinare gli interventi durante l’emergenza.
A seguito delle verifiche di sicurezza effettuate nella serata di venerdì 14 novembre, le 26 persone residenti nella golena del Serchio, evacuate in via precauzionale, hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.
Sono stati riaperti gli accessi alle aree golenali e nella mattinata di sabato 14 novembre il Genio Civile provvederà alla riapertura del ponte di Ripafratta.
“Un ringraziamento alla Polizia Locale, ai tecnici della Protezione Civile comunale, all’associazione di Protezione Civile SAVA, a GeSTe, alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine. A tutti loro va il grazie dell’Amministrazione comunale per il lavoro, la collaborazione e la disponibilità dimostrati in questi giorni“, afferma il Sindaco Matteo Cecchelli sui cabali social dell’amministrazione comunale.Last modified: Novembre 14, 2026