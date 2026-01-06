Piccinini: “Usciremo da questo momento a partire da Udine”. Coppola: “Che emozione l’esordio in A!”

Written by Antonio Tognoli• 6:04 pm• Pisa SC

PISA – A commentare la sfida tra Pisa e Como nel post gara due dei giocatori nerazzurri più positivi Gabriele Piccinini e Francesco Coppola.

di Antonio Tognoli

Gabriele Piccinini: “Il livello del Como è altissimo, abbiamo giocato ad alti livelli per 70′ . Tutta la settimana ci facciamo un mazzo tanto. Ripartiamo da noi dal gruppo, siamo i primi che stiamo male in questa situazione. Sono incavolato perchè non riusciamo a fare gol a vincere dopo tutto il lavoro che facciamo in settimana. Sono convinto che nel girone di ritorno, a partire da Udine dove dobbiamo andare a vincere. Ci rifaremo e ci andremo a riprendere i punti persi“

Francesco Coppola: “Ho provato tanta emozione per il mio esordio in serie A. Una mezzora prima della riunione tecnica ho saputo di giocare e ho detto al mister che ero pronto. Un pò di amarezza per il risultato cercheremo di rispondere e rifarci nelle prossime partite. Ringrazio Fabregas per i complimenti mi fa enormemente piacere“.

Last modified: Gennaio 6, 2026