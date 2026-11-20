Written by Redazione• 12:07 pm• Calci, Politica

La consigliera Serena Sbrana contesta le scadenze annunciate dall’assessora Marras e chiede certezze sull’esame delle osservazioni e sull’approvazione definitiva

CALCI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Calcinsieme.

Tempi certi per completare le controdeduzioni alle osservazioni e arrivare all’approvazione del Piano Operativo Intercomunale. È la richiesta del gruppo consiliare Calcinsieme, che torna a criticare l’Amministrazione dopo la discussione di un’interrogazione nell’ultimo Consiglio comunale.

Secondo quanto riferisce la consigliera Serena Sbrana, prima firmataria dell’atto, il termine per presentare le osservazioni è scaduto l’8 febbraio 2026, ma a oltre nove mesi di distanza non sarebbe ancora stato completato il loro esame, né indicata una data certa per la convocazione della commissione e l’approvazione definitiva.

«Nel frattempo, il Comune di Calci rimane bloccato, con pesanti ripercussioni sulle prospettive di sviluppo del territorio e sulle aspettative di chi vuole investire, costruire, recuperare immobili o avviare attività», sostiene Sbrana.

Il gruppo contesta in particolare le tempistiche indicate dall’assessora all’urbanistica Valentina Marras. Calcinsieme ricorda un primo obiettivo di approvazione entro il 2025, annunciato nel novembre 2024, e la successiva previsione, espressa nel luglio 2026, di convocare le commissioni dopo l’estate. A fine ottobre, riferisce ancora il gruppo, l’orizzonte per concludere la fase delle controdeduzioni sarebbe stato spostato alla fine dell’anno.

«È un continuo spostamento in avanti delle scadenze, senza che nessuno si assuma la responsabilità dei ritardi», afferma la consigliera.

Calcinsieme riconosce la complessità tecnica dello strumento urbanistico, ma ritiene che questa richiedesse fin dall’inizio programmazione, organizzazione e tempi credibili. Il gruppo richiama inoltre la convenzione con Vicopisano, risalente al luglio 2019, sottolineando il tempo trascorso dall’avvio del percorso.

Per Sbrana, il protrarsi dell’iter alimenta l’incertezza di chi ha presentato osservazioni e di chi attende di conoscere le possibilità di utilizzo e valorizzazione dei propri immobili. «Un’Amministrazione dovrebbe creare le condizioni per favorire lo sviluppo del paese, non lasciare cittadini e imprese in un’attesa senza fine», conclude.

Last modified: Novembre 20, 2026