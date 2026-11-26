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La ricerca, pubblicata su BMC Public Health, ha esaminato 18 piani italiani. Solo due affrontano esplicitamente la partecipazione dei cittadini e in quasi tutti mancano strumenti per valutare l’efficacia della comunicazione

PISA – Nei piani pandemici regionali la comunicazione è pensata soprattutto per informare la popolazione. C’è meno spazio per raccogliere le domande dei cittadini, raggiungere chi incontra barriere linguistiche o digitali e verificare se i messaggi arrivano a destinazione e vengono compresi. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Pisa realizzato nell’ambito del progetto CreSP, «Comunicare il rischio nelle emergenze per la sanità pubblica».

Il gruppo di ricerca ha confrontato le indicazioni di 173 studi internazionali con i contenuti dei piani di 17 Regioni e della Provincia autonoma di Trento. I documenti esaminati si riferiscono in gran parte al PanFlu 2021–2023, il piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.

Tutti i piani esaminati affrontano la preparazione del sistema sanitario. Campania e Marche sono le sole a trattare esplicitamente la partecipazione dei cittadini, mentre Liguria e Sicilia dedicano attenzione esplicita all’inclusione e all’equità. Solo Marche, Piemonte e Sardegna affrontano in modo esplicito la gestione dell’infodemia, cioè la sovrabbondanza di informazioni, anche false o fuorvianti, che accompagna un’emergenza. In quasi tutti i documenti mancano inoltre indicatori o procedure per capire se i messaggi siano stati ricevuti, compresi e ritenuti credibili.

«La comunicazione è parte della preparazione alle emergenze e deve essere costruita prima che scoppi una crisi», spiega Caterina Rizzo, ordinaria di Igiene e medicina preventiva all’Università di Pisa e tra le autrici dello studio. Tra le proposte del gruppo ci sono consultazioni e questionari per raccogliere i bisogni della popolazione, la collaborazione con le associazioni locali e messaggi accessibili anche a chi ha difficoltà linguistiche o digitali. Lo studio propone inoltre standard minimi condivisi a livello nazionale, formazione del personale e strumenti di monitoraggio che le Regioni possano adattare ai propri territori.

Lo studio su BMC Public Health

Last modified: Novembre 26, 2026