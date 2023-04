Pesciatini Per Pisa propone il Progetto “Uffizi Diffusi”

Scritto da admin• 8:14 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Nel corso di un interessante incontro all’ Archivio di Stato di Pisa organizzato dalla direttrice Jaleh Bahrabadi, Paolo Pesciatini ha proposto due iniziative a Giordano Bruno Guerri, noto storico e presidente del Vittoria le degli Italiani, e ad Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, da tenersi a Pisa.



“Innanzitutto, in occasione dei 160 anni dalla nascita di Gabriele D’Annunzio, ho proposto un’esposizione dei manoscritti del poeta a testimonianza del legame stretto con la nostra città e il litorale – dichiara Pesciatini – come seconda cosa, poiché Pisa ha svolto un ruolo determinante per la storia dell’arte, dalle origini a oggi, penso sia opportuno organizzare l’esposizione di opere di artisti pisani, o che hanno avuto contatti con la città, inserendola all’interno del progetto “Uffizi Diffusi”.

“Pisa infatti si distingue per Musei del calibro internazionale come il Museo di San Matteo e quello dell’Opera Primaziale – conclude Pesciatini – del tutto lecito quindi che si pensi a inserirli nell’ambizioso programma di promozione dei beni artistici e dei territori toscani”.

I due prestigiosi interlocutori hanno mostrato grande interesse per entrambe le iniziative e si sono dati appuntamento a breve per concordare le successive tappe di realizzazione.

