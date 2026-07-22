Per l’estate FlixBus potenzia il servizio a Pisa

Written by Redazione• 10:23 am• Pisa, Attualità

Aumentano le frequenze con le grandi città italiane e le mete estere

FlixBus potenzia il servizio a Pisa per l’estate incrementando le corse con le grandi città italiane, l’aeroporto di Roma-Fiumicino e diverse destinazioni internazionali. Questo potenziamento ha un duplice obiettivo: supportare la mobilità dei residenti e contribuire a valorizzare il territorio regionale e il suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

FlixBus lancia anche un breve questionario rivolto ai passeggeri (accessibile qui), per sondare il loro percepito sulle fermate a livello di servizi e sicurezza. Oltre alla politica e agli operatori, infatti, anche chi viaggia può dare un contributo concreto alla creazione di infrastrutture più efficienti, offrendo il suo punto di vista attraverso il questionario ed evidenziando le aree di miglioramento su cui investire.

Aumentano le frequenze con le grandi città italiane e l’estero

Vengono potenziate le corse con Pisa che permetteranno di raggiungere più facilmente le grandi mete italiane: sono infatti operative fino a cinque corse giornaliere verso Milano e Roma, quattro verso Napoli, sei per Genova e almeno una per Verona. Fra gli altri collegamenti su cui viene potenziato il servizio vi è anche Parma, ora collegata tutti i giorni.

Viene inoltre rafforzato il servizio quotidiano con l’aeroporto di Roma-Fiumicino. Quest’ultimo non solo permetterà a coloro che partono da Pisa di raggiungere agevolmente il principale scalo internazionale d’Italia per i loro viaggi all’estero, ma consentirà anche ai viaggiatori provenienti da tutto il mondo di arrivare comodamente a Pisa, con la possibilità di aprire le porte a nuovi flussi di visitatori internazionali.

Si consolida anche l’offerta internazionale di FlixBus, grazie a collegamenti a frequenza giornaliera con importanti destinazioni europee come Praga e Ginevra, nonché verso la località alpina di Chamonix-Mont-Blanc. Vengono anche potenziate le connessioni con Innsbruck e Ratisbona, e restano operative quelle con Nizza e Monaco di Baviera.

Con FlixBus emissioni di CO 2 ridotte dell’84% rispetto all’auto privata

L’estensione della rete di collegamenti a Pisa non risponde solo a un’esigenza di mobilità, ma permette di promuovere un modello di viaggio più efficiente. Proponendosi come concreta alternativa all’auto privata, il servizio può contribuire a ridurre il numero di veicoli in circolazione durante il periodo estivo, spesso soggetto a congestionamenti.

Scegliendo l’autobus anziché l’auto privata, si potrà contribuire a ridurre il proprio impatto: infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO 2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto.[1] Nello specifico, chi si sposta da Pisa a Napoli in auto emette in media oltre 93 kg di CO 2 , contro i circa 15 emessi con FlixBus – per un risparmio di CO 2 stimato dell’84%.

FlixBus ora si prenota con ChatGPT e si paga con Klarna. Lanciato un questionario per i passeggeri

A partire da quest’estate è possibile cercare e prenotare i propri viaggi sugli autobus verdi attraverso una semplice chiacchierata con ChatGPT. Cliccando qui o cercando FlixBus tra le applicazioni è possibile accedere al sistema di prenotazione direttamente sulla piattaforma e cercare itinerari, confrontare le opzioni di viaggio e accedere facilmente ai collegamenti offerti. Al di là di questa novità, il modo più facile per prenotare un biglietto è utilizzare direttamente il sito oppure la app gratuita. Per chi preferisse l’acquisto fisico è possibile recarsi presso uno dei rivenditori ufficiali. Se ci saranno ancora posti disponibili sarà possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista sul posto. In fase di acquisto, gli utenti potranno ora selezionare anche Klarna come metodo di pagamento per le proprie corse.

In linea con la volontà di migliorare l’esperienza di chi viaggia, FlixBus ha reso disponibile ai passeggeri un questionario attraverso cui segnalare criticità e problemi nelle fermate da cui partono. Il questionario si inserisce nell’iniziativa promossa da FlixBus per realizzare un Piano Nazionale per le Autostazioni, per garantire a chi viaggia in autobus la stessa dignità di chi si sposta in treno o in aereo.

Last modified: Luglio 22, 2026