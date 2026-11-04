“Pelle d’Asino” alla Città del Teatro: la fiaba di Perrault tra danza e musica dal vivo

Written by Redazione• 1:03 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 8 novembre alle 17 a Cascina lo spettacolo della compagnia Catalyst, vincitore del Premio Padova 2024 “Amici di Emanuele Luzzati”. Per bambini dai 5 anni.

CASCINA– Un viaggio alla scoperta del coraggio e della libertà di scegliere il proprio destino. Domenica 8 novembre alle 17, la Città del Teatro di Cascina ospita “Pelle d’Asino”, lo spettacolo della compagnia Catalyst inserito nella rassegna per famiglie Domenica a Teatro.

Ispirata alla fiaba di Charles Perrault, la rappresentazione segue una giovane protagonista che lascia il palazzo per attraversare luoghi sconosciuti e affrontare prove, in un percorso di crescita e ricerca del proprio posto nel mondo.

Il racconto intreccia teatro d’attore, danza contemporanea e musica elettronica dal vivo: la voce dell’attrice, i movimenti della danzatrice e i paesaggi sonori accompagnano gli spettatori attraverso immagini e trasformazioni. Una rilettura che invita grandi e piccoli a riflettere sul coraggio e sulla fiducia nelle proprie possibilità.

Lo spettacolo ha vinto il Premio Padova 2024 “Amici di Emanuele Luzzati”, nell’ambito del 42° Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi.

Prodotto da Catalyst in collaborazione con Kaos Balletto di Firenze, il lavoro porta la firma di Riccardo Rombi per testo e regia e di Roberto Sartori per la coreografia. In scena Giorgia Calandrini e la danzatrice Letizia Filippucci, con suoni e live electronics di Giovanni Magaglio e costumi di Manuela del Panta.

L’appuntamento è nella Sala Margherita Hack, in via Tosco Romagnola 656. Lo spettacolo dura 50 minuti ed è consigliato dai 5 anni.

Biglietti da 6 a 9 euro, disponibili su TicketOne e alla biglietteria del teatro. Domenica la vendita online terminerà alle 15.30, mentre la biglietteria aprirà alle 16.

Per informazioni: 050 744400, biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Novembre 4, 2026