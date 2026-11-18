Written by Redazione• 1:57 pm• Peccioli, Attualità, Eventi/Spettacolo

Ricollocate le quattro campane rimosse a settembre. Proseguono il restauro della torre del Bellincioni e i lavori per l’ascensore panoramico in acciaio e vetro

PECCIOLI – Le quattro campane del campanile di San Verano sono tornate nella loro sede originaria, dopo il restauro e a poco più di due mesi dalla rimozione. La ricollocazione, eseguita con mezzi specializzati, segna una nuova fase del cantiere che interessa la torre progettata alla fine dell’Ottocento dall’ingegnere Luigi Bellincioni.

Le campane erano state calate dalla sommità del campanile il 3 settembre, per consentire le lavorazioni previste dal progetto. Il loro ritorno accompagna l’avanzamento dell’intervento, che unisce il restauro conservativo del monumento alla realizzazione di un ascensore panoramico.

La nuova struttura, in acciaio e vetro, è progettata con soluzioni reversibili e rispettose dell’architettura della torre. L’obiettivo è rendere accessibile uno dei luoghi più rappresentativi del borgo, consentendo a cittadini e visitatori di osservare dall’alto Peccioli e il paesaggio della Valdera.

Il progetto è sostenuto dal Comune di Peccioli e sviluppato in collaborazione con la Parrocchia di San Verano, nell’ambito del percorso dedicato all’accessibilità del patrimonio storico e al turismo inclusivo.

Con le campane nuovamente al loro posto, proseguono quindi le lavorazioni per completare il recupero della torre e realizzare il collegamento panoramico.

Last modified: Novembre 18, 2026