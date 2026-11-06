Peccioli, apre Spazio Giovani: laboratori, aiuto compiti e videogiochi educativi per gli adolescenti

Written by Redazione• 12:29 pm• Peccioli, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il centro è già attivo nell’ex Mediateca di corso Matteotti 55. Accoglie ragazzi dai 12 ai 18 anni ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19.

PECCIOLI– Un luogo per incontrare gli amici, studiare, giocare e proporre nuove attività. È già operativo Spazio Giovani Peccioli, il centro dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 18 anni, ospitato nell’ex Mediateca di corso Matteotti 55 e aperto ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19.

L’iniziativa rientra in “Giovani al Centro”, progetto promosso dal Comune di Peccioli a partire dal percorso di ascolto della comunità “Energie Sociali”. A realizzarlo sono le cooperative sociali Arnera e Il Cammino, riunite in un’associazione temporanea con Arnera capofila.

Il programma comprende laboratori creativi, giochi da tavolo, musica, attività condivise e aiuto compiti. Affiancati dagli educatori, i partecipanti possono suggerire iniziative e contribuire alla programmazione, sviluppando autonomia e partecipazione.

Tra le novità figura l’EduGaming Zone, un’area dedicata all’utilizzo di videogiochi e tecnologia come strumenti di collaborazione, relazione e apprendimento. Un educatore specializzato accompagna i ragazzi verso un uso consapevole del digitale.

Il progetto prevede anche percorsi di orientamento, cittadinanza attiva e sostegno alle famiglie, con attenzione alla prevenzione dell’isolamento sociale e alle difficoltà relazionali dell’adolescenza.

Spazio Giovani si inserisce nella rete educativa che il Comune punta a rafforzare insieme al nuovo Polo Scolastico, alla Biblioteca comunale e alle associazioni del territorio. Un percorso avviato anche attraverso l’esperienza estiva di “Ci sto? Affare fatica!”, che nel 2026 ha coinvolto giovani dai 14 ai 19 anni in attività di volontariato e cura dei beni comuni.

Genitori e insegnanti possono visitare il centro, incontrare gli operatori e conoscere le proposte, destinate a svilupparsi anche sulla base degli interessi dei ragazzi.

Last modified: Novembre 6, 2026