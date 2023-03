Pd pisano: “Si attivi il servizio Halal Food nelle mense scolastiche del Comune di Pisa”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:41 am• Pisa, Politica, Tutti



PISA – “Pisa è una città aperta e multiculturale. Una città che da tempo accoglie ed integra numerose comunità di origine straniera, che sono una ricchezza e costituiscono una parte consistente del patrimonio culturale cittadino. – scrive Shkelzen Hasanaj, responsabile per i rapporti con le comunità straniere del PD Pisa.

Gli alunni di religione islamica che frequentano le scuole primarie a Pisa costituiscono il 10% di tutti gli alunni della città ma, ancora oggi, non hanno la possibilità di usufruire del servizio Halal Food nelle mense scolastiche. Tante sono le segnalazioni dei genitori che chiedono l’attivazione di questo menù, poiché la religione islamica prevede solo il consumo di carne halal (non suina), la cui macellazione avviene con un metodo più rapido e più indolore possibile per gli animali.



Le numerose comunità presenti sul territorio ci dicono che nel modulo di iscrizione al servizio mensa i genitori possono scegliere per i bambini soltanto un menù senza carne, non potendo avere la carne halal. A garanzia dei diritti dei bambini, così come vengono giustamente accolte le richieste per intolleranze, allergie alimentari o anche scelte alimentari differenti dai menù completi (vegetariani, vegani, ecc) e così come previsto da anni nelle mense universitarie, è necessaria l’aggiunta dell’opzione Halal Food anche nelle mense scolastiche, peraltro senza ulteriori costi. In diversi Paesi europei da anni è attivo tale servizio Halal Food all’interno delle mense scolastiche, invece in Italia e in particolare a Pisa, dove la popolazione mussulmana – come del resto in tutte le città toscane – si aggira attorno al 10% della popolazione complessiva, la giunta a trazione leghista in questi 5 anni non ha considerato tali richieste.



Come Partito Democratico, accogliamo le preoccupazioni provenienti dalle varie comunità e ci impegneremo in questi mesi, come sempre, a portare la voce e le richieste di tutti i cittadini pisani, a prescindere dal loro credo religioso e nel rispetto delle diverse culture, tradizioni e sensibilità di ciascuna comunità presente.” Sul tema interviene anche Matteo Trapani, capogruppo del PD in Consiglio comunale, che aggiunge: “In questi cinque anni di opposizione, la nostra azione politica è sempre stata orientata ad una maggiore integrazione delle varie realtà presenti nella nostra città e continueremo a lavorare, tra le persone e dentro le istituzioni, per rendere Pisa una città sempre più ricca socialmente e culturalmente. Anche attraverso l’attivazione di servizi come quello in questione che tutela i più piccoli ed il loro diritto a sentirsi uguali ed integrati.”

Last modified: Marzo 20, 2023