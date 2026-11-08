PD: “L’ennesima bugia di Boggi e Mazzarri. Prima di dare lezione bisognerebbe saper leggere le sentenze”

Written by Redazione• 1:08 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del PD di San Giuliano Terme in merito alle dichiarazioni a mezzo stampa dei giorni scorsi delle consigliere di minoranza Ilaria Boggi ed Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco). in merito alle 3.923 euro di bollette non pagate sarebbero diventati quasi 30mila euro.

“Peccato afferma il comunicato del PD – che, ancora una volta, abbiano dimenticato di raccontare ai cittadini una parte fondamentale della vicenda. Partiamo dai fatti. Primo. Non stiamo parlando di una vicenda nata ieri, ma di un contenzioso giudiziario iniziato nel dicembre 2020, relativo a crediti ancora precedenti. Negli atti compaiono una cessione del credito risalente addirittura al 2016 e note di debito del 2019. Una vicenda che affonda quindi le proprie radici in fatti di molti anni fa. Secondo. La banca aveva chiesto al Comune 143.902 euro. Sapete quanto ha riconosciuto il Tribunale? 22.984 euro, a cui si aggiungono le spese, per un onere complessivo stimato di circa 27mila euro, oltre agli accessori ancora da definire. Questo significa una cosa molto semplice: il Comune dovrà sostenere una spesa enormemente inferiore rispetto a quanto pretendeva inizialmente la banca. Terzo. I famosi 3.923 euro non erano l’importo originario delle bollette, ma soltanto il capitale residuo accertato dopo aver ricostruito tutti i pagamenti già effettuati dal Comune. Insomma, di fronte a una richiesta di quasi 144mila euro, l’Amministrazione ha difeso le ragioni dell’Ente, ottenendo in giudizio una riduzione di oltre l’80% delle pretese della banca. Questo è il risultato che Boggi e Mazzarri si sono ben guardate dal raccontare. Nessuno nega che ci siano stati ritardi nei pagamenti e che le somme stabilite dalla sentenza debbano essere corrisposte, ma raccontare soltanto ciò che fa comodo, non significa informare correttamente i cittadini. Fare opposizione è una cosa seria. Richiede attenzione, studio degli atti e rispetto della verità dei fatti. Perché se questo è il rigore con cui esercitano il loro ruolo di opposizione, viene davvero da chiedersi con quale attenzione avrebbero amministrato il Comune“, conclude la nota stampa del PD sangiulianese. .

Last modified: Novembre 9, 2026