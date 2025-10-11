Partire piano può far andar lontano: chi si salva e chi no nelle ultime dieci stagioni in serie A

Written by admin• 8:41 am• Pisa SC

PISA – Ritrovarsi dopo sei turni di campionato all’ultimo posto della classifica con soli due punti non è certo la massima aspirazione di qualsiasi club che si rispetti ed il Pisa Sporting Club non fa eccezione, pur con due “attenuanti” non da poco, ovvero il fatto di avere incontrato cinque squadre – Atalanta, Roma, Napoli, Fiorentina e Bologna – che nella scorsa stagione hanno maturato il diritto a partecipare alle Coppe Europee.

di Giovanni Manenti

Quattro squadre delle appena citate, vale a dire Napoli, Roma, Atalanta e Bologna, sono attualmente fra le prime sette in graduatoria, con solo Udinese e Fiorentina a non far parte di tale ristretto gruppo e, non a caso, sono le avversarie contro cui i nerazzurri hanno più da recriminare quanto al risultato finale.

Ciò non vuole ovviamente dire che la formazione di Mister Gilardino non abbia dei problemi, soprattutto per quanto concerne il reparto offensivo, ma la sosta per gli impegni della Nazionali consente anche di fare un’analisi di quanto un avvio in salita possa incidere sul prosieguo del torneo, circostanza che ci ha fatto andare a ritroso negli ultimi dieci campionati, indagine da cui è emerso che, non solo mai le tre ultime in graduatoria sono poi tutte retrocesse a fine stagione, ma c’è stato anche un caso in cui si sono salvate in blocco, oltre ad alcuni recuperi a dir poco prodigiosi, ma andiamo con ordine.

Stagione 2015-’16 – alla sesta giornata il fondo della Classifica era occupato dal Carpi con 2 punti, preceduto dalla coppia composta da Bologna e Verona a quota 3 e da Empoli e Frosinone a 4 punti, ma a fine stagione i rossoblù emiliani si salvano a quota 42 punti, lasciando il loro posto al Frosinone ed anche il Carpi, partito in ritardo, sfiora una clamorosa salvezza, fallita per una sola lunghezza (39 a 38) rispetto a Palermo ed Udinese.

Stagione 2016-’17 – stavolta dopo 6 turni il fanalino di coda è il Crotone con un solo punto e davanti a lui vi sono Empoli a quota 4 e Palermo a 5, preceduti da un terzetto formato da Atalanta, Pescara e Sampdoria con 6 punti, ma a conclusione del Torneo ad evitare la retrocessione sarà contro ogni pronostico proprio il Crotone grazie ai suoi 34 punti – il che sta a significare averne raccolti 33 in 32 giornate (!!) – a scapito del Pescara che compie il percorso inverso, ultimo con appena 18 punti (ovvero averne conquistati la miseria di 12 nei successivi 32 turni), a far compagnia ad Empoli e Palermo.

Stagione 2017-’18 – posizioni di fondo Classifica a conclusione della sesta giornata che vedono il Benevento ancora a 0, preceduto da Genoa e Verona a quota 2, con l’Udinese ad avere 3 punti ed un terzetto composto da SPAL, Sassuolo e Crotone con 4, così che, a fine Campionato, a salvarsi con ampio margine sono i rossoblù liguri con ben 41 punti – vale a dire averne conquistati ben 39 nei successivi 32 turni (!!) – ed al loro posto, assieme al derelitto Benevento ed al Verona, retrocede il Crotone a tre lunghezze di distacco (35 a 38) dalla SPAL.

Stagione 2018-’19 – stavolta appare disperata la situazione del Chievo (ultimo a -1 dovendo scontare 3 punti di penalizzazione) al pari di quella del Frosinone con un solo punto – e, difatti, le due formazioni abbandonano la Categoria con 17 e 25 punti rispettivamente – ma il Bologna, che occupava il il terz’ultimo posto in solitario con 4 punti ed uno in meno dell’Empoli, si rende protagonista di un eccellente recupero finendo la stagione in decima posizione a quota 44 – frutto pertanto di 40 punti in 32 giornate – toccando proprio agli azzurri toscani retrocedere pur avendo concluso a parità con il Genoa, risultando determinanti gli scontri diretti.

Stagione 2019-’20 – il Campionato “lunghissimo” a causa del Covid, aveva visto dopo sei giornate Sampdoria e SPAL chiudere la graduatoria con 3 punti, due in meno del Genoa terz’ultimo e tre rispetto ad un quintetto composto da Brescia, Lecce, Milan (!!), Sassuolo e Verona, una situazione confermata a fine stagione per la sola SPAL, al contrario delle due genovesi che raggiungono la salvezza a dispetto di Brescia e Lecce, quest’ultimo a quattro punti di distacco (39 a 35) dai rossoblù liguri mentre, per la cronaca, il Milan conclude sesto.

Stagione 2020-’21 – ad avvenuta, piena ripresa dell’attività agonistica, il torneo, partito in ritardo, propone al sesto turno una Classifica chiusa dal Crotone con un punto, con i calabresi preceduti da Udinese e Torino a quota 3 e 4 rispettivamente, mentre ai margini della zona salvezza si trovano Genoa, Parma e Spezia con 5 punti, ma alla fine solo il Crotone retrocede, assieme al Parma ultimo con 20 punti (e, pertanto, avendone conquistati appena 15 nelle successive 43 giornate !!) ed al Benevento di Mister Inzaghi che al momento aveva conquistato 6 punti.

Stagione 2021-’22 – sono Salernitana e Cagliari, con uno e due punti rispettivamente, a chiudere la graduatoria dopo sei giornate, con Spezia e Venezia terzultime a quota 4 e Verona appena un gradino più su assieme alle due genovesi, ma a fine Campionato a retrocedere sono Venezia, Genoa e Cagliari, quest’ultimo per un solo punto di differenza (30 a 31) rispetto alla Salernitana, mentre lo Spezia conclude a quota 36, avendo collezionato 32 punti negli altrettanti successivi turni.

Stagione 2022-’23 – Classifica “falsata” dall’ultimo posto della Juventus a quota 0 in quanto i bianconeri scontano una penalizzazione di 10 punti, ragion per cui il “vero” fanalino di coda è il Monza con un solo pari sinora raccolto, peraltro preceduto da Cremonese e Sampdoria con 2 punti e da Lecce ed Empoli a quota 3 e 4 rispettivamente, con i brianzoli a rendersi protagonisti di una delle più incredibili rimonte nella Storia recente della nostra Serie A che li porta a concludere 11esimi ma con ben 52 punti – il che sta a significare averne collezionati addirittura 51 in 32 giornata (!!) – mentre non sfuggono alla retrocessione Sampdoria e Cremonese ed il posto “lasciato libero” dal Monza viene occupato dallo Spezia, sconfitto 1-3 dal Verona nello spareggio salvezza.

Stagione 2023-’24 – si tratta dell’unico Torneo tra quelli presi in esame in cui tutte e tre le squadre in fondo alla Graduatoria dopo la sesta giornata – Cagliari p.2, Empoli e Udinese p.3 a pari merito con la Salernitana – centrano la salvezza a Campionato concluso, con l’Udinese 15esima con 37 punti. mentre Cagliari ed Empoli concludono appaiate a quota 36 ed una lunghezza di margine sul Frosinone che retrocede assieme a Sassuolo (nono dopo 6 turni con 9 punti …) e Salernitana.

Stagione 2024-’25 – è storia di ieri, con Monza ultimo con 3 punti, Venezia penultimo a quota 4 ed un quartetto composto da Cagliari, Genoa, Lecce e Parma appena un gradino più su, ma tutte e quattro alla fine mantengono la Categoria, mentre a far compagnia a brianzoli e lagunari è l’Empoli che dopo sei turni era addirittura sesto (!!) con 10 punti, per poi raccoglierne appena 21 nelle successive 32 giornate.

Come dire, va bene tenere la guardia alta, ma bando ai vittimismi eccessivi.

Last modified: Ottobre 11, 2025