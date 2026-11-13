Parte da Asciano la mozione popolare sulla Tari. Raccolta firme in Piazza Pifferi

Written by Redazione• 8:10 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – A San Giuliano Terme parte la raccolta firme per la TARI promossa da Ilaria Boggi che terrà un banchetto informativo ad Asciano Pisano dalle ore 9.30 alle 13.00 in Piazza Pifferi.

“Lo abbiamo detto, ridetto e stradetto in Consiglio comunale. Abbiamo sollevato problemi, contestato scelte e chiesto interventi. Ma evidentemente non è bastato. E allora abbiamo deciso di fare un passo in più: portare direttamente la voce dei cittadini in Consiglio comunale attraverso una mozione popolare. Non chiediamo miracoli. Chiediamo che il servizio funzioni, che i costi siano trasparenti e che i cittadini non debbano sempre pagare il prezzo delle inefficienze”, afferma Ilaria Boggi – Noi abbiamo alzato la voce. Adesso vogliamo alzare il volume: e per farlo abbiamo bisogno anche della tua“, conclude in un post social che annuncia la campagna che partirà dal comune termale sabato 14 novembre.

Last modified: Novembre 14, 2026