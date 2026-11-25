Written by Redazione• 4:32 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – “Molte parole esistono solo al maschile o vengono solo usate al maschile per comprendere tutti, uomini e donne, finendo però col renderci invisibili. Per questo, laddove dovesse mancare una parola al femminile, noi, donne del domani. la creeremo. E se dovesse suonare stonata alle orecchie di chi non vuol cambiare il mondo la pronunceremo ancora più forte”. Martina Trani, 13 anni, prende il microfono e, su due foglietti spiegazzati, legge parole pensate, dense, potenti. Scelte insieme ai compagni della 2a F e agli studenti della 3a A e della 3a F delle scuole secondarie di primo grado “Nelson Mandela” di San Giuliano Terme che, con le loro riflessioni e lavori, hanno animato le cerimonie in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Una riga dopo l’altra, nella sala consiliare, che ha ospitato l’evento, scende il silenzio. “Noi, piccole donne, la nostra rivoluzione vogliamo combatterla al fianco dei piccoli uomini, impugnando le armi più potenti che abbiamo, ovvero le parole – ha proseguito-. Forti, nuove, capaci di abbattere stereotipi e barriere. Parole al femminile, proprio come persona. Sì, persona perché, che sia uomo o donna, il valore di chi siamo non si misura dal sesso ma dall’umanità. Anche questa è una parola femminile che appartiene solo a chi sceglie di non schiacciare, ferire, zittire. Vogliamo parole che aprano porte invece di chiuderle, che diano spazio invece di toglierlo. Parole come “voce”, “scelta”, “dignità”, “forza” e “libertà”: tutte al femminile e tutte di chiunque abbia il coraggio di usarle per costruire un futuro più giusto. Perché – ha concluso – cambiare le parole non è un dettaglio: è il primo passo per cambiare lo sguardo. E, quando cambia lo sguardo, cambia anche il mondo”.

A fargli da sfondo i cartelloni preparati dalle tre classi della “Nelson Mandela”: “Spezzare un cuore è un crimine” dice uno, “non chiamare amore ciò che lascia ferite” recita un altro. E ancora: “Non mi schiacciare, ferire, zittire” perché “l’amore non è possesso, ma libertà”.

Il sindaco Matteo Cecchelli ha scelto di rivolgersi soprattutto ai ragazzi “perché – ha spiegato- troppo spesso, quando si parla di violenza sulle donne, si chiede loro di stare attente, difendersi, riconoscere i pericoli. Invece è arrivato il momento di chiedere qualcosa di più a noi uomini: dobbiamo imparare a riconoscere e rispettare i sentimenti e le scelte degli altri, non ridere davanti a una battuta sessista, non rimanere in silenzio quando un amico umilia una ragazza e avere il coraggio di dire che un comportamento è sbagliato, anche quando a metterlo in pratica è qualcuno a cui vogliamo bene. Essere uomini – ha proseguito- non significa essere forti a tutti i costi, non vuol dire comandare o nascondere le proprie fragilità. Non c’è niente di sbagliato nel piangere, nell’avere paura, nel chiedere aiuto. E’ anche così che si combatte quella cultura patriarcale che per troppo tempo ha imposto alle donne e agli uomini ruoli, comportamenti e aspettative differenti”. Infine l’invito: “Vorrei che, tornando a casa, ricordaste una cosa – ha concluso-: non siete troppo giovani per cambiare le cose. Potete farlo già adesso, nelle vostre classi e amicizie, nello sport, sui social, nelle piccole scelte di ogni giorno”.

Più tardi sono state inaugurate le panchine rosse, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, di Sant’Andrea in Pescaiola (nel giardino di via Buozzi) e a Colignola (lungo la via Calcesana). “Con queste sale a nove il numero di frazioni del nostro comune in cui è presente almeno una panchina rossa, ma l’obiettivo è di installarne una in ogni centro del territorio comunale – ha spiegato Elisa Pistelli, presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità-: ognuna di esse è anche un luogo di comunicazione e sensibilizzazione, attraverso l’installazione di cartelli contenenti messaggi brevi, diretti e facilmente comprensibili in modo che ogni panchina diventi una voce contro la violenza sulle donne. Siamo grati alla “Bottega del Goloso”, il negozio di enogastronomia di Colignola, che ha scelto di adottare la panchina che sarà posizionata a due passi dal locale”.

Nelle foto: un momento della cerimonia di questa mattina nella sala consiliare di San Giuliano Terme e l’inaugurazione della panchina rossa di Sant’Andrea in Pescaiola

Last modified: Novembre 25, 2026