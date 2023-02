Parma – Pisa 0-0

Scritto da admin• 7:35 pm• Pisa SC, Tutti

PISA – Sono in campo Parma e Pisa al “Tardini” per il 27esimo turno del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Il Pisa scende in campo al Tardini con la maglia celeste di Tramontana, Parma in maglia bianca con lo scudo ducale sul petto. L’inizio non è scoppiettante come al solito, le due squadre si studiano e si rispettano. Sugli spalti non c’è un grande pubblico a parte le due tifoserie più calde. Da Pisa sono arrivati 1.127 supporters e non sono numeri qualunque visto il giorno feriale ed in notturna. La Curva parmense è piena ed al fianco della squadra dopo l’impresa di Frosinone. Il Pisa fraseggia bene ma non è preciso. Morutan e Vazquez sono i due giocatori con maggior estro e quando si accendono danno l’impressione di far paura. I primi due tiri nello specchio della porta sono di Sohm per il Parma dopo una dormita di Nagy e Gargiulo pochi minuti più tardi. Ci prova anche Sibilli con il sinistro su invito di Touré, palla tra le braccia di Chichizola. In una gara tranquilla il primo ammonito del match è Calabresi anche se il fallo come dimostrato dal replay sembra non esserci. Dalla punizione pasticciata da Ansaldi ne esce comunque una conclusione pericolosa di Zanimacchia che lambisce il palo della porta difesa da Nicolas. Dall’altra parte invece ci prova Beruatto per il Pisa, ma il suo sinistro termina sul fondo con Chichizola che controlla la traiettoria. La gara ora è vivace. Il Pisa si fa pericoloso con Touré che apre a destra per Calabresi il quale rasoterra in mezzo costringe alla respinta la retroguardia parmense, poi Touré non è preciso e Man sbaglia l’impostazione del contropiede per fortuna del Pisa che sarebbe stato scopertissimo. Intorno al 36’ si fa male al ginocchio dopo uno scontro Caracciolo. Niente di grave dopo alcuni minuti di cure. Intanto Morutan pesca al bacio Sibilli che controlla in area ma viene fermato in angolo. Poco più tardi su un errato controllo di Osorio Sibilli se ne va verso l’area di rigore ma perde l’attimo, la palla termina a Morutan, ma il suo destro viene respinto. Dall’altra parte Bernabé ha troppo spazio fortuna per il Pisa che prima sbaglia l’assist verso Vazquez e poi calcia altissimo sopra la traversa di Nicolas. La prima frazione dopo un minuto di recupero, si chiude con il risultato di 0-0.

PARMA – PISA 0-0



PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Bernabé, Juric, Sohm; Zanimacchia, Vazquez, Man. A disp. Buffon, Corvi, Balogh, Benedyack, Charpentier, Bonny, Hainaut, Cobbaut, Coulibaly, Inglese, Circati, Zagaritis. All. Fabio Pecchia.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Gargiulo; Morutan; Sibilli, Moreo. A disp. Livieri, Guadagno, Torregrossa, Mastinu, Esteves, Zuelli, Sussi, Masucci, Tramoni M., De Vitis, Rus, Tramoni L. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Aureliano di Bologna

NOTE: serata fresca, terreno in buone condizioni. Angoli 0-1. Ammoniti Calabresi (Pi). Rec pt 1’.

