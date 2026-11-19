Written by Redazione• 2:41 pm• Pisa, Politica

Le congratulazioni di Forza Italia Pisa. Il segretario provinciale Paladini: «Un punto di riferimento per le donne di tutto il territorio»

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia, Pisa.

Veronica Poli, consigliera comunale di Forza Italia a Pisa, è stata nominata con voto unanime dal Consiglio regionale della Toscana tra le venti componenti della Commissione regionale per le pari opportunità.

A congratularsi per l’incarico è Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia Pisa, che sottolinea il lavoro svolto dalla consigliera nell’assemblea cittadina.

«La nomina riconosce il lavoro che porta avanti in Consiglio comunale a Pisa, dove ha sempre dato spazio alle persone e alle situazioni che faticano a trovare ascolto», dichiara Paladini.

Per il segretario provinciale, il nuovo incarico rappresenta un’opportunità per rafforzare il collegamento tra il territorio pisano e l’organismo regionale dedicato alla parità tra donne e uomini.

«A Veronica chiediamo di essere un punto di riferimento per tutto il territorio, dal litorale alla Valdera, dal Valdarno alla Val di Cecina», prosegue, richiamando le esigenze delle amministratrici, delle consigliere comunali, delle associazioni e delle donne che affrontano difficoltà sul lavoro o in famiglia.

Paladini assicura infine il sostegno del partito: «Forza Italia Pisa sarà al suo fianco e metterà a disposizione la propria rete in ogni comune, perché il lavoro della Commissione arrivi davvero sul territorio».

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Last modified: Novembre 19, 2026