Parco 8 Marzo a La Cagnola. CalcInsieme: “Ancora problemi di sicurezza e decoro. Un’area che merita maggiore attenzione”

Written by Redazione• 10:17 am• Calci, Attualità, Politica

Buselli: «Nessuna certezza sui tempi per il nuovo ponticello di accesso e nessuna risposta concreta sulla sistemazione dei cancelli. Dopo oltre cinque anni di segnalazioni, è inaccettabile continuare ad aspettare: servono interventi immediati.



PISA – Il Parco 8 Marzo, in località La Cagnola, torna al centro dell’attenzione di CALCINSIEME che, attraverso un’interrogazione del consigliere David Buselli, ha chiesto chiarimenti sulle condizioni di sicurezza degli accessi, sullo stato di abbandono e sulla mancata valorizzazione dell’area.«Parliamo di uno spazio verde importante per la Cagnola e per tutta Calci, che continua però ad essere trascurato dall’Amministrazione comunale, nonostante le sue potenzialità e la sua importanza per i cittadini», dichiara Buselli.

Al centro dell’interrogazione, il ponticello di accesso al parco, per il quale il Comune ha disposto, nel marzo 2026, un intervento provvisorio di messa in sicurezza, in attesa della sostituzione definitiva.

«Dalla risposta del Vicesindaco Marras emerge che sono state valutate diverse soluzioni progettuali, ma ancora oggi non è stata indicata una tempistica certa per la realizzazione del nuovo ponticello».

Ma a preoccupare CALCINSIEME sono soprattutto le criticità che riguardano la sicurezza dell’ accesso e che richiederebbero interventi senza ulteriori rinvii.

Sul ponticello è stato collocato un cancello provvisorio, con una sistemazione precaria e la presenza di filo di ferro, potenzialmente pericolosa soprattutto per i bambini. Anche il cancello dell’area di sgambatura cani è inadeguato, mantenuto chiuso con un semplice pezzo di legno.

Abbiamo chiesto che si intervenisse per risolvere queste situazioni, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta. È proprio questo che lascia maggiormente perplessi: anche per problemi così semplici e immediati non si riesce a avere risposte.

Buselli ricorda che le criticità del parco erano già state denunciate con un’interrogazione del 30 aprile 2021.

«A distanza di oltre cinque anni siamo ancora a segnalare problemi di manutenzione e decoro. Mancano panchine, giochi per bambini e parte della recinzione è deteriorata.

Non si tratta di chiedere opere straordinarie, ma di dare dignità e funzionalità a uno spazio pubblico che potrebbe essere un importante punto di riferimento per famiglie, bambini e cittadini.

Un’area dalle grandi potenzialità che meriterebbe ben altra attenzione».

«Non siamo soddisfatti della risposta ricevuta», conclude Buselli. «Sistemare due cancelli e garantire accessi sicuri e decorosi dovrebbe essere un intervento immediato. L’area di sgambamento cani, poi, lascia veramente a desiderare. Non si può continuare a parlare di valorizzazione del territorio se poi non si riesce neppure a garantire la manutenzione ordinaria dei suoi spazi pubblici.

Dopo oltre cinque anni di segnalazioni, non ci sono più giustificazioni per continuare a rimandare.

I calcesani non chiedono grandi opere, ma attenzione, sicurezza e rispetto per i luoghi della propria comunità».

Last modified: Novembre 9, 2026