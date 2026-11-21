Written by Redazione• 3:55 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Assessore Dringoli: “Nuovi parcheggi gratuiti, con alberature e sistemazioni a verde per migliorare la sosta e la qualità degli spazi pubblici“

PISA – La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di tre parcheggi pubblici in via Bonanno Pisano, via Garibaldi e via Mariscoglio, con un investimento previsto di circa 1,15 milioni di euro. Il progetto, predisposto da Pisamo, prevede la sistemazione di tre aree cittadine per migliorare l’offerta di sosta a servizio dei residenti, delle attività commerciali e dei servizi presenti nei quartieri. Particolare attenzione sarà dedicata alla tutela del verde e alla sostenibilità degli interventi: in via Mariscoglio è prevista una superficie a prato carrabile, mentre in via Bonanno Pisano saranno conservati tutti i pini esistenti, senza alcun abbattimento. Gli interventi comprendono inoltre opere per la gestione delle acque meteoriche, illuminazione a LED, sistemazioni a verde e nuove alberature. I parcheggi saranno gratuiti, con sosta regolamentata a disco orario per favorire il ricambio delle auto. L’approvazione è finalizzata alla richiesta di finanziamento alla Regione Toscana attraverso il bando per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici.

«Con questo progetto vogliamo rispondere alle esigenze di parcheggio che ci vengono rappresentate dai cittadini in diverse zone della città – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli –. Abbiamo individuato tre aree sulle quali intervenire per aumentare i posti disponibili e migliorare l’organizzazione della sosta, prestando particolare attenzione alla tutela del verde e alle caratteristiche ambientali degli interventi. In via Bonanno Pisano tutti i pini esistenti saranno salvaguardati e nessuno sarà abbattuto, mentre in via Mariscoglio il parcheggio sarà realizzato con una superficie a prato carrabile, una soluzione che consentirà di mantenere l’aspetto verde dell’area e favorire il drenaggio delle acque piovane. Sono inoltre previste sistemazioni a verde e nuove alberature, che saranno definite nel dettaglio nelle successive fasi progettuali. Non vogliamo limitarci a realizzare nuovi stalli, ma sistemare complessivamente questi spazi, rendendoli più ordinati, accessibili e funzionali. In via Garibaldi si tratta di riqualificare uno spazio sterrato già utilizzato quotidianamente come parcheggio, mentre in via Bonanno Pisano i nuovi posti saranno utili per raggiungere le numerose attività e i servizi presenti, oltre al nuovo Parco della Cittadella. Per quanto riguarda via Mariscoglio, dove la carenza di parcheggi è stata più volte segnalata dai residenti e la sosta avviene oggi in maniera disordinata, è importante chiarire che la destinazione urbanistica a parcheggio risale al 2013, quando fu introdotta con una variante al Regolamento urbanistico approvata dal Consiglio comunale. Si tratta quindi di una previsione che esiste da oltre tredici anni, ben prima dell’insediamento della nostra Amministrazione. Il nostro obiettivo è dare finalmente una sistemazione a quest’area e offrire un servizio utile ai residenti, rispettando per quanto possibile le caratteristiche ambientali degli spazi interessati».

I tre interventi. Il progetto prevede la realizzazione di tre parcheggi a raso, con interventi di sistemazione delle superfici, realizzazione degli accessi e delle corsie di manovra, illuminazione a LED, segnaletica, percorsi pedonali, opere di drenaggio e sistemazioni a verde. In ciascun parcheggio sono previsti uno stallo riservato alle persone con disabilità e uno riservato alle donne in gravidanza. Sono inoltre previste postazioni di bike sharing in tutte e tre le aree.

Via Bonanno Pisano – 32 posti auto. Il primo intervento riguarda l’area adiacente al campo sportivo Abetone, in una zona caratterizzata dalla presenza di sedi universitarie, studi medici e numerosi luoghi di interesse, tra cui gli Arsenali Repubblicani, l’area monumentale e il nuovo Parco della Cittadella. La realizzazione del parcheggio consentirà di aumentare la disponibilità di posti auto in un’area frequentata da studenti, lavoratori, residenti e visitatori. Il progetto prevede la completa salvaguardia dei pini esistenti, che saranno mantenuti senza alcun abbattimento, integrando il nuovo parcheggio con il patrimonio arboreo presente. Sono inoltre previsti una postazione di bike sharing e un impianto per la distribuzione pubblica di acqua potabile.

Via Garibaldi – 10 posti auto. L’intervento interesserà un’area dove in passato era presente un’officina meccanica, con un piazzale sterrato che viene già utilizzato per la sosta delle auto. Il progetto consentirà di sistemare e organizzare lo spazio esistente, realizzando dieci stalli regolamentati e migliorando le condizioni di accesso e utilizzo del parcheggio. L’area si trova in una zona caratterizzata dalla presenza di attività commerciali e dalla carenza di posti auto. È prevista anche una postazione di bike sharing.

Via Mariscoglio – 48 posti auto. L’intervento riguarda un’area attualmente incolta, situata nelle vicinanze di una scuola. La zona presenta una carenza di parcheggi più volte segnalata dai residenti, con situazioni di sosta disordinata che il progetto intende superare attraverso la realizzazione di un parcheggio pubblico attrezzato. Il parcheggio sarà realizzato con una superficie a prato carrabile, che consentirà di mantenere l’aspetto verde dell’area e favorire il drenaggio delle acque meteoriche, evitando una pavimentazione continua in asfalto o cemento negli spazi di sosta. La destinazione urbanistica a parcheggio dell’area è stata introdotta con la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 4 aprile 2013, che approvò una variante al Regolamento urbanistico relativa alla destinazione delle aree pubbliche e all’individuazione di nuove attrezzature per la mobilità. Il progetto prevede 48 posti auto, una postazione di bike sharing e un impianto per la distribuzione pubblica di acqua potabile.

Sistemazioni a verde e caratteristiche del progetto. Le soluzioni progettuali prevedono una particolare attenzione alla gestione delle acque meteoriche, alla tutela delle alberature esistenti e all’inserimento dei nuovi parcheggi nel contesto urbano. Oltre alla superficie a prato carrabile prevista in via Mariscoglio e alla conservazione dei pini in via Bonanno Pisano, gli interventi comprendono sistemi di drenaggio, illuminazione a LED, percorsi pedonali e sistemazioni a verde, con la previsione di nuove alberature. Il quadro economico destina inoltre 15mila euro alle opere di mitigazione e compensazione ambientale, le cui caratteristiche saranno approfondite nelle successive fasi progettuali.

Il finanziamento. L’importo complessivo previsto è di 1.149.538 euro, di cui circa 889mila euro per lavori e oneri della sicurezza. L’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica, avvenuta con delibera di Giunta n. 254 del 17 novembre, è finalizzata alla partecipazione al bando regionale per l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di parcheggi pubblici.

Last modified: Novembre 21, 2026