Paolo Mancini: il ricordo di Giovanni Garzella

Written by Redazione• 12:52 pm• Pisa, Politica

MARINA DI PISA – “Ricordo con affetto Paolo Mancini, con cui ho condiviso una parte del mio impegno nel gruppo consiliare del PDL. Dopo Patrizia Paoletti Tangheroni, ricopri il ruolo di capogruppo e Paolo, che era vicepresidente vicario del Consiglio comunale, riusciva a ricomporre le divisioni, nel gruppo e in Consiglio, con determinazione e un lavoro instancabile::fu per me ed il gruppo una figura fondamentale“, ad affermarlo Giovanni Garzella del Circolo Fratelli d’Italia Litorale.

“La sua capacità di impegnarsi e di tenere uniti le persone e il gruppo resta per me un ricordo prezioso”.

Last modified: Ottobre 10, 2026