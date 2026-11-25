Written by Redazione• 10:45 pm• Pisa SC

PISA – A fine gara il tecnico del Pisa Paolo Bianco commenta il pareggio contro il Modena.

di Antonio Tognoli

“Peccato, perchè la squadra aveva giocato bene e tenuto testa ad una squadra molto organizzata come il Modena. Questo gol che abbiamo preso peserà molto in questo campionato, però tutto fa parte del nostro percorso”.

“Caracciolo ha fatto una grande partita stasera volevo risparmiarlo anche in vista di questi impegni ravvicinati come quello di Arezzo”.

“Vural? Prima dell’errore sul gol ha giocato un’ottima partita in coppia con Correia facendo giocare bene la squadra. E’ chiaro che l’episodio rimane in mente e se giudico solo quello non è giusto”.

“Sotto l’aspetto dei risultati è ovvio che non sono contento, però dal punto di vista del percorso fatto sono soddisfatto”.

“Domenica ci aspetta una gara difficile, l’Arezzo ha perso 3-0 a Mantova ed avrà voglia di rifarsi. Sarà una partita molto difficile”.

Last modified: Novembre 25, 2026