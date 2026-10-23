Paolo Bianco: “Verona forte, noi dovremo essere bravi a ripeterci”

Written by Redazione• 2:07 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida con il Verona al “Bentegodi” il mister del Pisa Paolo Bianco ha incontrato i giornalisti nella sala stampa “Passaponti” per la consueta conferenza stampa pre-gara.

di Giovanni Manenti

SULLA FAMIGLIA CORRADO. “Tengo a ringraziare la famiglia Corrado per quello che ha fatto per il Pisa in questi dieci anni ed è la ragione per cui oggi tutti vogliono venire a Pisa, sia come tecnici che giocatori e la scelta della proprietà di puntare su Comolli rappresenta la volontà di crescita da parte della stessa nell’ottica di un progetto già in atto”.

SULL’INCONTRO CON COMOLLI. “Come tutti i primi giorni l’incontro con Comolli è stato di curiosità come quando avviene un cambio, mentre dal punto di vista sportivo, nonostante ci attenda un trittico difficile, io penso partita dopo partita concentrandomi sulla gara di Verona”.

SUGLI SCALIGERI. “E’ una squadra che non ha sinora raccolto quanto si attendeva, ma ha a disposizione dei giocatori forti da Serie A e vorrà riscattarsi davanti al proprio pubblico, anche se noi dovremo fare la nostra gara come abbiamo fatto nelle ultime uscite”.

SU CORREIA, LEONE E CANESTRELLI. “Correia sta crescendo in un percorso che lo ha visto due anni fa giocare in Serie C e si sta confermando, mentre può essere che in questo momento Leone stia vivendo un leggero appannamento che può avvenire nel corso di una stagione, come sta succedendo anche nelle scelte che hanno determinato la composizione del reparto difensivo a cominciare da Canestrelli che in allenamento si impegna al massimo ed il fatto che non giochi è esclusivamente di carattere tecnico in quanto al momento ci sono altri in forma migliore della sua”.

SULLA FORMAZIONE. “Il fatto di avere partite ravvicinate può portare a qualche rotazione, ma mancano ancora troppe ore prima della gara per prendere delle decisioni definitive, anche sulla base della forza dell’avversaria che ha non solo Mosquera come giocatore importante, oltre ad essere allenata da un tecnico esperto come Mister Baroni”.

SULL’ASSENZA DEL PUBBLICO. “Per quanto concerne l’assenza del nostro pubblico non posso che esprimere il mio dispiacere avendo in passato visto in televisione alcune gare del Pisa come a Marassi e lo spettacolo dei tifosi nerazzurri è stato emozionante, ma purtroppo non posso farci niente.“

SUL CAMBIO DIRIGENZIALE. “Se mi chiedete se il cambio dirigenziale aumenta l’ambizione societaria questo fatto non può che essere visto come un aspetto positivo, poiché i risultati non possono avvenire senza ambizione”

Last modified: Ottobre 23, 2026