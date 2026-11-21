Written by Redazione• 9:50 pm• Pisa SC

EMPOLI – “Una vittoria sporca finalmente”, esordisce così il mister nerazzurro Paolo Bianco nella sala stampa del “Castellani Computer Gross Arena“.

di Antonio Tognoli

“Dobbiamo mantenere la voglia di far punti come abbiamo avuto stasera, con Modena e Arezzo. Ci sono tante partite ravvicinate in questo periodo, bisogna essere bravi e fortunati nelle scelte. Questo è un campionato equilibrato, con una classifica molto corta. Un campionato pieno di insidie e sorprese, come ci sono state oggi“

Sul ritorno di Simone Scuffet tra i pali Bianco afferma: “Ha giocato Scuffet, perchè volevo dare un pò di riposo mentale a Confente“.

Sulla coppia Caracciolo- Primasso in difesa dice: “Li ho scelti perchè anno lavorato bene in queste due settimane. Questa sera Antonio si è confermato un leader giocando una grande partita“.

Sui molti erroti in attacco il tecnico glissa: “Sicuramente la squadra può far meglio sia nella fase difensiva, sia in quella offensiva”

Last modified: Novembre 21, 2026