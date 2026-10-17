Paolo Bianco: “Una vittoria da squadra vera”

Written by Redazione• 9:59 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Pisa Paolo Bianco analizza nel dopo gara, la seconda vittoria consecutiva ottenuta contro la Cremoense.

di Antonio Tognoli

“La vittoria è meritata, non dobbiamo cadere nel tranello di farci innervosire o infastidire durante la partita. Solo in quel frangente abbiamo concesso qualcosa alla Cremonese L’approccio alla gara e tutta la gestione della stessa è stata ottima. E penso non ci sia stata partita“.

“Non sono preoccupato, anche perchè certo sempre si trovare le soluzioni e risolvere i problemi. La partita non è mai stata in discussione. Nella ripresa abbiamo dominato“.

“Partiamo dal presupposto che la Cremonese è una squadra forte e lo scorso anno non è retrocessa a gennaio come il Pisa, ma all’ultima giornata. Mi è piaciuta la squadra, tutta, ha dato la sensazione di essere una vera squadra“.

“Bozhinov e Loyola stanno crescendo, così come Primasso e Correia. Non avevo dubbi su questo. Oggi hanno fatto tutti molto bene“

“Ho giocatori come Petagna, Pittarello, Moreo e Tramoni quando vengono chiamati in causa sanno quello che devono fare. Lo abbiamo visto anche stasera“.

Last modified: Ottobre 17, 2026