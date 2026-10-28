Paolo Bianco: “Una prestazione di alto livello. Non era facile riagguantarla dopo il vantaggio del Palermo”

Written by Redazione• 9:29 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco commenta nel dopo gara il pareggio pirotecnico ottenuto contro la capolista Palermo.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo subito tre gol strani e non da occasioni create. Penso che le cose non accadono a caso e che dobbiamo sempre migliorare qualcosa. Però riprendere questa partita dopo aver subito il 2-3 non era facile ed i ragazzi sono stati molto bravi e infatti nel dopo gara gli ho fatto i complimenti“.

“Un peccato perchè eravamo partiti bene anche nella ripresa, poi dopo una bella occasione di Moreo e il gol del 2-1 la gara è cambiata. Dobbiamo tenere conto che noi siamo all’inizio di un percorso stasera abbiamo giocato contro un avversario che lavora insieme da un anno e mezzo. Questo è molto indicativo. Il nostro campioanto è iniziato dopo la sosta. Tra noi e il Palermo ci sono otto punti. Accettiamo questa distanza, ma il campioanto di serie B è molto lungo, dobbiamo pensare al nostro campionato perché possiamo ancora migliorare“.

“Rao può diventare un giocatore devastante con spazi a campo aperto, l’ho inserito proprio per questo motivo e penso che abbia molto bene“.

“Mi porto a casa tre prestazioni importanti con squadre di livello come Cremonese, Verona e Palermo. Sono contento dell’ascesa dei ragazzi“

Last modified: Ottobre 28, 2026